Antalya'da sağanak alarmı: belediyenin 464 personel ve 347 makinesiyle seferberliği

hazırlıklar tamamlandı:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya merkez ve ilçeler için verdiği gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, olası su baskını, sel ve yıldırım gibi risklere karşı önlemlerini artırdı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan diğer daire başkanlıkları ile ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri hazırlıklarını sonlandırdı.

Genel müdürlüklerin ortak planlaması kapsamında toplam 464 personel ve 347 iş makinesi sahada görev alacak şekilde düzenlendi. Park ve Bahçeler, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol gibi birimler de müdahale kapasitesini güçlendirdi.

itfaiye ve koordinasyon:

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, merkez ve ilçelerde tüm ekipleriyle teyakkuz halinde bekliyor. AFET Koordinasyon Merkezi ile koordinasyon sağlayan itfaiye ekipleri, beklenen yağışla oluşabilecek su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olaylara müdahale için hazır durumda. 210 personel ve 183 araç ile gerekli tedbirler alındı.

ASAT sahada:

ASAT Genel Müdürlüğü de muhtemel kanalizasyon ve su baskını ihbarlarına karşı ekiplerini hazır bulunduruyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve bulvarlarda kanal ve mazgal temizliği yapan ekipler, yolların açık kalmasını sağlamaya çalışıyor. 184 personel ve 146 iş makinesi ile saha çalışmaları sürdürülüyor; Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri de mazgal tıkanmalarına karşı müdahalede bulunuyor.

Yetkililer, vatandaşları yağış sürecinde tedbirli olmaya çağırırken belediye ekiplerinin ihbarlara hızlı müdahale için hazır bulunduğunu vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 464 PERSONEL VE 347 İŞ MAKİNESİ İLE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.