Antalya'da uygulama üzerinden verilen sipariş sırasında fiziksel saldırı yaşandı

Olay, 27 Kasım tarihinde Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen bir kadın, mobil uygulama üzerinden market siparişi verdi. Siparişi getiren motokurye, adresi bulamadığını belirterek uygulama üzerinden mesaj attı ve daha sonra adrese gelerek arka kapıya poşetleri bıraktığını söyledi.

Görüntüler ve olayın gelişimi:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının arka kapıdan siparişleri almak için dışarı çıktığı, kurye ile kısa süreli bir tartışma yaşandığı görülüyor. Tartışma sırasında kadını duvar dibine sıkıştıran kimliği belirsiz motokurye, kadına yumruk atarak bayılmasına neden oldu. Kadın bir süre yerde hareketsiz kaldıktan sonra kendine gelirken, kurye getirdiği paketleri alıp motosikletiyle bölgeden uzaklaştı.

Yaralanma ve aile tepkisi:

Saldırı sonucu kadının burnu ve dişi kırıldığı, ayrıca başını yere çarpması nedeniyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayın ardından saldırıya uğrayan kadının kızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüphelinin bulunup gerekli cezayı almasını istedi.

Olaya ilişkin temel bilgiler

Olay görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıması, saldırının kısa sürede yayılarak tepkilere yol açmasına sebep oldu. Resmi makamların bilgi paylaşımı haberde yer almamıştır; saldırganın kimliği kaynaklarda halen belirsiz olarak bildirildi.

Kurye sipariş götürdüğü kadına yumrukla saldırıp bayılttı: O anlar kamerada