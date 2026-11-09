Antalya'da üç ilçede kaçak tütün operasyonu: yüzlerce kilo tütün ve binlerce makaron ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

aramalar ve tespitler:

Yapılan aramalarda şüpheli şahıslara ait araçlarda ve bir işletmede toplam 510 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 223 paket kıyılmış tütün, 100 paket boş makaron, 12 bin 80 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ve 100 paket içime hazır kaçak sigara ele geçirildi.

operasyonun hedefi:

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonların amacı, bölgedeki kaçak tütün ticareti ve kullanımına yönelik sevkiyat ile satış zincirlerini tespit edip engellemek olarak açıklandı.

ELE GEÇİRİLENLER