Antalya'dan eyleme çağrı: dünya sözlerini tutmak zorunda

Antalya'da ilk hafta: COP31'ten eylem vurgusu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen konferansın ilk haftasına ilişkin değerlendirmesinde, toplantının diyalog, uzlaşı ve aksiyon odaklı ilerlediğini belirtti. Kurum, etkinliğe 196 ülke ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığını; Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre 97 bini aşkın katılımcının yer aldığını aktardı ve organizasyon için 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alan hazırlandığını hatırlattı.

Müzakerelerde ilerleme ve hedefler:

Kurum, Avustralya Müzakereler Başkanı Chris Bowen başkanlığında yürütülen oturumlarda gündemin tarafların uzlaşısıyla kabul edildiğini ifade etti. Emisyon azaltım çalışma programının sürdürülmesine geniş destek bulunduğunu, iklim afetlerine uyumlu finansman ve adil geçiş konularında görüş ayrılıklarının azaldığını söyledi. Türkiye ve Avustralya ekiplerinin yürüttüğü üç tur istişare sonucu hazırlanan ilk değerlendirme belgesinin yayımlandığını belirten Kurum, "Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle Antalya’dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Kurum, COP31'in kapsamındaki altı hedeften söz ederek bunlar arasında "2035’e 35" küresel elektrifikasyon hedefi, atık artışının yüzde 50 azaltılması, yeniden kullanılan malzeme oranının 2035'e kadar yüzde 15'e çıkarılması ve binalarda enerji yoğunluğunun düşürülmesi bulunduğunu aktardı. Ülkelerin görüş ve önerilerinin alınacağını, taslağın bu doğrultuda daraltılacağını ve nihai metin için uzlaşı aranacağını vurguladı.

Finansman, taahhütler ve ikili işbirlikleri:

Finansman konusuna da değinen Kurum, özellikle iklim uyum finansmanının 2035'e kadar üç katına çıkarılması taahhüdünün görüşüldüğünü belirtti. Mevcut finans hedeflerinin henüz yakalanmadığını belirterek, "Gelinen noktada biz daha 1,3’ü de yakalayabilmiş değiliz. Ortaya konulan finans hedefleri hâlâ yakalanmış değil. O yüzden diyoruz ki biz yeni bir taahhüt beklemiyoruz. Ama mevcut taahhütleri gerçekleştirin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum, İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ve Sürdürülebilir Kentsel Dayanıklılık Finansman Mekanizması (SURFF) gibi araçlarla kaynakların etkin kullanımı ve yerel yönetimlerin iklim finansmanına erişiminin artırılmasının hedeflendiğini, pilot ülkelerin belirlendiğini söyledi. Ayrıca COP31 kapsamında Özbekistan, Çin, Rusya, Küba ve Mısır ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerde çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında mutabakatlara varıldığını; Çin ile yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık projelerin hayata geçirilmesi için irade gösterildiğini kaydetti.

Kurum, müzakere gündeminin uzlaşıyla kabul edilmesini somut bir ilerleme olarak nitelendirdi ve "Verilen sözleri insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz" mesajını yineledi. Ayrıca küresel elektrifikasyon taahhüdüne 30'dan fazla devletin destek verdiğini ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) gibi kuruluşların desteğinin de geldiğini aktardı.

Toplumsal duyarlılık ve diplomasi mesajları:

Basın toplantısında Filistin Başbakanı’nın Liderler Zirvesi sırasında ayağa kalkılmasıyla ilgili soruya Kurum, "Aslında zirvede, toplantıda ayağa kalkan ben değildim. Hepimizin ortak vicdanıydı" diye yanıt verdi. Kurum, söz konusu duruşun Gazze’deki sivil kayıplara ve yaşananlara karşı ortak bir tepki olduğunu, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Elektrifikasyonun fosil yakıtlardan çıkış sürecini hızlandıracağına dikkat çeken Kurum, "Elektrifikasyonu ilerlettiğimiz zaman fosil yakıtlardan çıkışı hızlandırmış olacağız. Fosil yakıtların kullanımını azaltmış olacağız" ifadelerini kullandı ve uygulamaya dönük adımların önemini vurguladı.

COP31 Başkanı olarak Kurum, konferansın ikinci haftasında bakanlar düzeyindeki görüşmelerle Antalya'dan dengeli, anlamlı ve uygulamaya yön veren bir siyasi sonuç çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Kurum'un çağrısı açık: "Dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir. Bu bir mecburiyettir, tercih değildir."

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, TÜRKİYE VE AVUSTRALYA EKİPLERİNİN ÜÇ TUR İSTİŞARE GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ VE İLK DEĞERLENDİRME BELGESİNİN YAYIMLANDIĞINI BELİRTTİ.