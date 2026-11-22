COP31 başkanı murat kurum: uzlaşı için son aşamadayız

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, genel kurul öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya Mutabakatı üzerinde yoğun bir mesai yürüttüklerini ve son metni sekretaryaya ilettiklerini bildirdi. Kurum, görüşmelerin sürdüğünü, umudun kaybolmadığını ve uzlaşı için tüm taraflarla temas halinde olduklarını vurguladı.

görüşmelerin işleyişi ve zamanlama:

Kurum, delegasyonların gece geç saatlere kadar çalıştığını ve günlerdir, haftalardır müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Son metni sekretaryaya gönderdiklerini ve kısa süre içinde tüm ülkelere iletileceğini aktardı. Kurum, metin üzerinde uzlaşı adımlarının devam edeceğini ve sabah 10.00-10.30 civarında Genel Kurula örtü kararı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca 196 ülkenin aynı masada toplanmasının zorluklarını hatırlatarak ilerleme sağlanan alanların yanı sıra hâlâ mesafe olan konular bulunduğunu kaydetti.

metnin öncelikleri ve Türkiye'nin duruşu:

Kurum, metne yansıyan başlıklardan fosil yakıtlarla ilgili ifadelerin Dubai kararının gerisinde kalmaması beklentilerini karşıladığını, uyum finansmanına ilişkin ifadelerin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin taleplerini dikkate aldığını belirtti. Elektrifikasyon, metan salımlarının azaltılması ve sıfır atık gibi konuların da metinde yer aldığını söyledi. Türkiye'nin duruşunu ise Cumhurbaşkanımızın dış diplomasideki yaklaşımına atıfla; güven, huzur, barış ve adaletten yana olduğunu ifade ederek bu çizgiden sapmayacaklarını vurguladı.

Kurum, Antalya'dan dünya için olumlu mesajlar vermeyi amaçladıklarını ve tüm ülkelere uzlaşı için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Delegasyonların yoğun emeğinin sonucunda güzel neticeler alınacağına dair umut taşıdıklarını belirtti.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "HALA MASADAYIZ, HALA ÜLKELERLE GÖRÜŞÜYORUZ. BU NOKTADA UMUDUMUZU KAYBETMİŞ DEĞİLİZ. ANTALYA'DAN, ANTALYA MUTABAKATINI ÇIKARMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ. GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ BİR GAYRET ORTAYA KOYUYORUZ" DEDİ.