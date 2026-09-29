Antalya'nın yollarına 89 yeni hizmet aracı

Antalya Büyükşehir'in yeni hizmet araçları tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere filoya katılan 89 aracın ilk etabını kamuoyuna tanıttı. Tanıtım töreninde, minibüs, midibüs, iş makinesi ve kamyonlardan oluşan yeni araçlar sergilendi. Araçlar, belediyenin hizmet ağını genişletmek ve bakım-onarım kapasitesini güçlendirmek amacıyla Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesine alındı.

teslimat ve inceleme:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, teslimatı yapılan araçları yerinde inceledi ve birim yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk etapta teslim edilen araç grubunun kent genelinde öncelikli ulaşım, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevlendirileceği belirtildi. Yeni araçların devreye alınmasıyla saha müdahalelerinin hızı ve etkinliği hedefleniyor.

yatırım tutarı ve hedeflenen filo büyüklüğü:

Başkanvekili Özdemir, yıl boyunca araç yatırımlarının süreceğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı: 548 milyon lira bedelle ilk teslimatlar yapıldı; yıl sonuna kadar toplam 1 milyar 775 milyon lira yatırım bedeliyle filoya 283 araç daha kazandırılacak. Özdemir, bu yatırımların kentin her noktasına hizmet götürmeyi amaçladığını ifade etti.

Belediyenin araç filosundaki bu genişleme, alan ekiplerinin kapasitesini artırarak rutin bakım, yol yapım ve acil müdahale çalışmalarında süreleri kısaltmayı hedefliyor. Yeni araçların hangi ilçelerde ve hangi birimlerde kullanılacağına ilişkin uygulama planlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NCE ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİLOSUNA KATILAN 89 ARACIN TANITIMI YAPILDI