Büşra Özdemir'den COP31 değerlendirmesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da başarıyla tamamlandığını belirterek organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti. Özdemir, kentin bu önemli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmasının hem sorumluluk hem de fırsat getirdiğini vurguladı.

COP31'in kent için anlamı:

Özdemir, Antalya'nın tarım ve turizmdeki konumuna dikkat çekerek, şehirde düzenlenen COP31 sayesinde kent imkânlarının, birikiminin ve misafirperverliğinin dünya çapında görünür olduğuna işaret etti. Antalya'nın, dünyanın en büyük iklim buluşmasına ev sahipliği yaparak 'iklimin de başkenti' hâline geldiğini söyleyen Özdemir, sürecin kent adına yeni ekonomik ve tanıtım fırsatları doğurmasını beklediklerini ifade etti.

Katkı ve teşekkürler:

Başkan Vekili Özdemir konuşmasında organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçenlere özel teşekkürler yöneltti. Listede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Başkanı Murat Kurum, ilgili bakanlıklar, Antalya Valiliği ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası ile uluslararası kuruluşlar, ülke heyetleri ve diplomatik temsilcilikler yer aldı.

Ayrıca Özdemir, yerel paydaşlara da vurgu yaptı: belediye birimleri, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri, üniversiteler, meslek kuruluşları, iş dünyası, turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının sürece yaptığı katkı için minnettarlığını dile getirdi.

Özdemir, COP31 sürecinde Antalya'da ağırlanan farklı ülkelerden temsilciler, bilim insanları ve uluslararası kuruluşlarla kurulan temasa dikkat çekerek, iklim değişikliği gibi sınırları aşan konularda ortak akıl, dayanışma ve iş birliğinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Konuşmanın genelinde, elde edilen uluslararası görünürlüğün kent markasına katkı sağlayacağı ve kurulan iş birliklerinin uzun vadede Antalya için somut fırsatlara dönüşmesi temennisi öne çıktı. Özdemir, bu hedef doğrultusunda yerel ve uluslararası paydaşlarla koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NIN (COP31) BAŞARIYLA TAMAMLANDIĞINI BELİRTEREK, ORGANİZASYONA KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR ETTİ. ÖZDEMİR COP31’E İLİŞKİN YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, “ANTALYA’MIZ, DÜNYANIN EN BÜYÜK İKLİM BULUŞMASI COP31’E EV SAHİPLİĞİ YAPARAK İKLİMİN DE BAŞKENTİ OLDU” DEDİ.