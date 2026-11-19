AOSB beton santralinde yeni kapalı agrega sahası üretime başladı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) bünyesindeki Beton Santrali, hizmete giren yeni kapalı agrega stok sahasıyla hem üretim kapasitesini hem de çevresel performansını geliştirdi. Tamamlanan tesis, santralin hammadde yönetiminde daha kontrollü bir süreç sağlamayı hedefliyor.

yapısal özellikler ve kapasite:

Santralde inşası tamamlanan bin 200 metrekarelik kapalı agrega stok sahası, 15 bin ton depolama kapasitesiyle hizmete alındı. Bu altyapı, agreganın dış ortam koşullarından korunmasını sağlayarak ham maddenin nem ve kirden etkilenmesini önleyecek ve beton üretiminde süreklilik ile standart tutarlılığı artıracak.

üretim kalitesi ve çevre etkileri:

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yatırımla hem üretim kalitesinin hem de çevrenin korunduğunu vurguladı. Akpınar, 'Üretimin kalitesini artırırken çevre üzerindeki etkimizi azaltacağımıza söz vermiştik. Bugün ise bu önemli yatırımı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz' ifadeleriyle tesisin toz emisyonunu azaltma ve daha sağlıklı bir sanayi ortamı yaratma hedefini öne çıkardı.

Kapalı stok sahasının devreye alınmasıyla üretim süreçleri daha kontrollü işletilecek; hammadde stok yönetimi, sevkiyat ve saha düzenlemeleri daha planlı yürütülecek. Bu düzenlemeler, özellikle fabrika inşaatı, saha düzenlemesi ve altyapı projeleri için tedarik sürekliliği açısından kritik önem taşıyor.

gelecek yatırımlar ve sürdürülebilir hedefler:

Akpınar, AOSB'nin sanayicilerin ihtiyaçlarını esas alan hizmet anlayışıyla altyapı yatırımlarını sürdüreceğini belirtti. Bölge yönetimi, üretim kalitesi, kaynak verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği birlikte ele alarak rekabet gücünü ve hizmet altyapısını güçlendirecek projelere devam edeceklerini açıkladı.

AOSB Beton Santrali'nin yeni kapalı agrega sahası, bölgedeki sanayi kuruluşlarının inşaat ve altyapı işlerinde ihtiyaç duyduğu hazır betonun temininde kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor; atılan bu adım, üretimde süreklilik ve çevresel iyileşme hedeflerinin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BETON SANTRALİ BÜNYESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN BİN 200 METREKARELİK KAPALI AGREGA STOK SAHASI, 15 BİN TON DEPOLAMA KAPASİTESİYLE HİZMETE GİRDİ.