Apartman bahçesindeki şüpheli valiz kimliği tespit edildi

Olayın yeri ve ihbar:

Sinop'un Boyabat ilçesi Kumluk Mahallesi Çorak Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde uzun süre bekleyen bir valiz vatandaşlar tarafından fark edildi. Şüphe üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Emniyet müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine adrese gelen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak valizde inceleme yaptı. Ekipler tarafından açılan valizin içerisinden kıyafetler çıktı.

Valizin sahibi ve sonrası:

Yapılan araştırmada valizin apartman sakinlerinin tanıdığı bir kişiye ait olduğu öğrenildi.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE APARTMAN BAHÇESİNDE BULUNAN ŞÜPHELİ VALİZ, POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ.