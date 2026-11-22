Sanat Melikgazi ara tatilde çocuk ve annelere ev sahipliği yaptı:

Melikgazi Belediyesi’nin görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri bünyesine barındıran Sanat Melikgazi, ara tatilde çocuklar ve annelerinin ilgi odağı oldu ve çeşitli atölyelere ev sahipliği yaptı.

Atölye programı ve katılımcı deneyimi:

Çocuklar ve anneleri, Kinusaiga, mozaik, rattan ayna yapımı, çiçek temalı tablo yapımı ve sonbahar temalı kupa tasarımı atölyelerinde bir araya geldi. Etkinliklerde çocuklar hem öğrendi hem eğlendi; ortaya çıkan eserler atölyelerin verimini gösterdi.

Başkan Palancıoğlu'nun değerlendirmesi:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinliklere ilişkin şunları söyledi: "Sanat Melikgazi’miz yine birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ara tatilde çocuklar, birbirinden keyifli Kinusaiga, mozaik, rattan ayna yapımı, çiçek temalı tablo yapımı ve sonbahar temalı kupa tasarımı atölyelerinde bir araya gelerek hem sanatla buluştu ve hem ortaya çok güzel sanatsal eserler çıkardılar. Birlikte üreten ve çocuklarıyla vakit geçiren anneler de çocuklarının çalışmalarına eşlik etti. Bu güzel etkinliklerimiz ile anneler ve çocukları sanatla bağ kurup ve birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Sanatın çocukların gelişiminde rolü oldukça büyük ve etkilidir. Sanatla uğraşan çocuklar, üretmenin ne kadar değerli olduğunu anlarlar, duygusal gelişimleri artar ve aile içi iletişimleri de güçlenmiş olur. Ayrıca sanat çocukların kendilerini ifade etme becerilerini de geliştirir. Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın birçok alanda gelişimine katkı sağlayan ve aileleri destekleyen sosyal-kültürel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Çocuklarıyla birlikte üretim yapan anneler, bu atölye çalışmaları için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN GÖRSEL SANATLAR, GÜZEL SANATLAR, BİRÇOK KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLERİ BÜNYESİNE BARINDIRAN SANAT MELİKGAZİ, ARA TATİLDE ÇOCUKLAR VE ANNELERİNİN İLGİ ODAĞI OLARAK ÇEŞİTLİ ATÖLYELERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.