Osmangazi'de ara tatilde voleybol heyecanı

Osmangazi Belediyesi, yaz döneminde yoğun ilgi gören voleybol şenliğini kış döneminde de sürdürerek ara tatilde çocukları spora yönlendirdi. Üçüncü kez düzenlenen Mini Voleybol Şenliği, Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda renkli karşılaşmalara sahne oldu ve ilk servisler büyük heyecanla atıldı.

şenlikte katılım ve ortam:

Organizasyona 70 kulüpten toplam 1000 kız sporcu katıldı. Küçük yaşlarda takım ruhu ve spor alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen etkinlik, dostluk ve dayanışmanın ön planda olduğu maçlarla ilerledi. Aileler de tribünlerde yer alarak çocuklara destek verdi ve organizasyonun coşkusuna ortak oldu.

amaç, süreç ve yetkililerin açıklamaları:

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, şenliğin açılışında ara tatili verimli geçirmek isteyen çocuklara spor ortamı sağlama amaçlarını vurguladı. Nallar, "Buradaki amacımız çocuklarımızın, sporcu adayı gençlerimizin ve sporcularımızın ara tatilde evlerinde vakit geçirmek yerine bu spor şenliğine katılarak spor yapmalarını sağlamak. Bizlere bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz" dedi. Organizasyonun üç gün süreceği belirtildi.

ödüllendirme ve kapanış:

Açılışın ardından sahada mücadele eden takımların sporcularına sertifikalar takdim edildi ve katılımcılara başarı dilekleri iletildi. Üçüncü kez düzenlenen etkinlik, geleceğin sporcularını erken yaşta spora kazandırma hedefini destekleyen bir platform olarak öne çıktı.

YAZ DÖNEMİNDE BÜYÜK İLGİ GÖREN VOLEYBOL ŞENLİĞİNİ KIŞ DÖNEMİNDE DE DEVAM ETTİREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ARA TATİLDE ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURDU. ÜÇÜNCÜ KEZ DÜZENLENEN MİNİ VOLEYBOL ŞENLİĞİ’NDE İLK SERVİSLER BÜYÜK HEYECANLA ATILDI.