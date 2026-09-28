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Araba motorunu çöpe değil motosiklete dönüştürdü: şov amaçlı proje tamamlanıyor

22 yaşındaki Ahmet Yılmaz, Sivas'ta otomobil motorunu söküp şov motosikletine dönüştürdü; iskeleti iki ayda hazırlandı ve test sürüşü planlanıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Araba motorunu çöpe değil motosiklete dönüştürdü: şov amaçlı proje tamamlanıyor

Projenin doğuşu ve kısa özeti:

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Ahmet Yılmaz, sosyal medyada gördüğü motosiklet görüntülerinden etkilenip kendi projelerini hayata geçirmeye karar verdi. Babası ve amcasının işlettiği demir atölyesinde geçen zamanları, onu otomobil motorunu söküp farklı bir araca uyarlamaya yöneltti. Kullanılmayan bir otomobilden çıkardığı motoru, yaklaşık 2 ay içinde motosikletin iskeletine monte edecek hale getirdi.

ilham, eğitim ve çalışma dönemi:

Bu yıl Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olan Yılmaz, okul yıllarında tatil dönemlerinde de uygulamalı çalışmalara zaman ayırdığını söyledi. Sosyal medyada gördüğü "motoru küçük tekeri büyük" tarzı motosikletlerden farklı olarak hem motoru hem de tekerlekleri büyük bir araç tasarlamak istediğini belirtti. Ayrıca proje için kullandığı motorun, araba kullanmayı öğrendiği aracın motoru olduğuna dikkat çekti.

teknik tercihleri ve amaç:

Yılmaz, şasi için kalın boru kullanmaya özen gösterdiğini; normal bir motosiklet şasisine böyle büyük bir motorun montajlanmasının mümkün olmadığını anlattı. Aracın fren merkezi ve şanzımanını aynı otomobilden kullandığını, radyatörde ise bazı değişiklikler yaptığını ifade etti. Projeyi "şov motosikleti" olarak nitelendiren genç, bunu bir ihtiyaç doğrultusunda değil, potansiyelini göstermek amacıyla yaptığını, harcadığı parayla bir motosiklet alınabileceğini ama amacının farklı olduğunu söyledi.

aile desteği ve gelecek beklentisi:

Baba Zübeyir Yılmaz, oğlunun küçük yaştan beri üretime yatkın olduğunu belirterek ilk önce projeye karşı çıktığını; "İlk duyduğumda ‘uğraşma, olmaz’ dedim. Sonra ısrar edince ‘tamam’ dedim, yardımcı da olmaya çalıştım" dedi. Baba, projeye maddi ve manevi desteğini sürdürürken oğlunun kendi imkânlarıyla bu hale getirdiğini vurguladı ve bundan sonra daha güzel işlere imza atacağına inandığını ekledi.

Ahmet Yılmaz, herhangi bir aksilik çıkmazsa 2 ya da 3 hafta içinde test sürüşünü yapmayı hedefliyor ve şov motosikletini tamamlayıp sergilemeyi planlıyor.

SİVAS’TA YAŞAYAN 22 YAŞINDAKİ GENÇ, OTOMOBİL MOTORUNU SÖKEREK MOTOSİKLET YAPMAYA BAŞLADI....

SİVAS’TA YAŞAYAN 22 YAŞINDAKİ GENÇ, OTOMOBİL MOTORUNU SÖKEREK MOTOSİKLET YAPMAYA BAŞLADI. MOTOSİKLETİN İSKELETİNİ OLUŞTURAN GENÇ, KISA SÜREDE TAMAMLAYARAK TEST SÜRÜŞÜNÜ YAPMAYI HEDEFLİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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