Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

araban bağlantı yolunda sathi kaplama tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban'da ekimde sürdürülen çalışmalarla ilçeye bağlı mahalleler arasındaki 4,5 km bağlantı yolunu sathi kaplama yaptı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

araban bağlantı yolunda sathi kaplama tamamlandı

çalışmanın kapsamı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesinde yaz mevsiminde başlattığı sıcak ve sathi kaplama yol yenileme çalışmalarını ekim ayında da sürdürdü. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde zamanla bozulan ulaşım güzergâhlarının yeniden düzenlenmesine odaklandı.

tamamlanan bağlantı hattı:

Araban'a bağlı Sarıkaya, Yaylacık, Gökçepayam ve Bağlıca mahalleleri arasındaki 4,5 kilometrelik bozulan asfalt kaplama bağlantı yolu, ekipler tarafından tamamen sathi kaplama asfalt olarak yenilendi. Çalışma, yolun kullanıma uygun hale getirilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla planlanan program çerçevesinde gerçekleştirildi.

yerel halkın tepkisi ve teşekkürler:

İlçe merkezi ile kırsal mahallelere yapılan altyapı ve asfalt çalışmaları, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, özellikle Fatma Şahin ve Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ile saha ekiplerine teşekkür etti; çalışmaların ulaşımı rahatlatacağını belirtti.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARABAN İLÇESİ MERKEZİ VE KIRSALINDA YAZ MEVSİMİNDE BAŞLATTIĞI...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARABAN İLÇESİ MERKEZİ VE KIRSALINDA YAZ MEVSİMİNDE BAŞLATTIĞI SICAK VE SATHİ KAPLAMA YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINA EKİM AYINDA DA DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin geçim kaynağı oldu
images

Sakarya ağzında çamurlu su, Karadeniz'in mavi tonlarını ayırdı
images

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin düzenli gelir kaynağına dö...
images

Doğu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin geçim kaynağı oldu

Yusufeli'nin gecikmesi ülkeye 50 milyar lira kaybettirdi, barajdan sağlanan enerji katkısı sürüyor

Kırıkkale'de yağışta takla atan hafif ticari araç: 1 ölü, 4 yaralı

Baykan çıkışında kurtarıldı: duvara çarpan tır kullanılamaz hale geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi