araban bağlantı yolunda sathi kaplama tamamlandı

çalışmanın kapsamı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesinde yaz mevsiminde başlattığı sıcak ve sathi kaplama yol yenileme çalışmalarını ekim ayında da sürdürdü. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde zamanla bozulan ulaşım güzergâhlarının yeniden düzenlenmesine odaklandı.

tamamlanan bağlantı hattı:

Araban'a bağlı Sarıkaya, Yaylacık, Gökçepayam ve Bağlıca mahalleleri arasındaki 4,5 kilometrelik bozulan asfalt kaplama bağlantı yolu, ekipler tarafından tamamen sathi kaplama asfalt olarak yenilendi. Çalışma, yolun kullanıma uygun hale getirilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla planlanan program çerçevesinde gerçekleştirildi.

yerel halkın tepkisi ve teşekkürler:

İlçe merkezi ile kırsal mahallelere yapılan altyapı ve asfalt çalışmaları, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, özellikle Fatma Şahin ve Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ile saha ekiplerine teşekkür etti; çalışmaların ulaşımı rahatlatacağını belirtti.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARABAN İLÇESİ MERKEZİ VE KIRSALINDA YAZ MEVSİMİNDE BAŞLATTIĞI SICAK VE SATHİ KAPLAMA YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINA EKİM AYINDA DA DEVAM EDİYOR.