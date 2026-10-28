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Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya'dan birlik ve minnet çağrısı

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 103’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak birlik, demokrasi ve şehitlere minnet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya'dan birlik ve minnet çağrısı

Mehmet Kaya'dan 29 Ekim kutlama mesajı

Müteahhit Mehmet Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı ve tüm Arabanlı hemşerilerine selamlarını iletti. Arabanlı genç iş insanı olarak konuşan Kaya, Cumhuriyetin milletin egemenliğine dayanan bir idare biçimi olduğunu hatırlatarak, bu değerin korunmasının önemine dikkat çekti.

cumhuriyetin anlamı ve birlik çağrısı:

Kaya mesajında Cumhuriyetin, ırk, din, dil ve cemiyet ayrımı gözetmeksizin milletin bir arada yaşamasını sağlayan bir çatı olduğunu vurguladı. Tarih boyunca milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadeleye atıf yapan Kaya, Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan bu idarenin milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin eseri olduğunu belirtti.

Konuşmasında ayrıca, Cumhuriyetin her türlü zorluk ve yokluğa rağmen milletin içinde var olan bağımsızlık aşkının, birlik ruhunun ve muasır medeniyet hedefinin somut bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Bu hedeflere ulaşmak için toplumun her kesiminin el birliğiyle çalışmasının gerekliliğini ifade etti.

şehitlere, gazilere ve gurbetçilere minnet:

Kaya, mesajında al yıldızlı bayrağımızın renginin bağımsızlık ve hürriyet uğruna can veren şehitlerin kanıyla alındığını hatırlatarak, bu fedakârlığın unutulmaması gerektiğini belirtti. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyeti bizlere miras bırakan şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler rahmetle yad edildi.

Hayatta olan gazilere de şükranlarını sunan Kaya, Arabanlı hemşerilerine ve Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçi hemşerilerine sevgi ve selam gönderdi. Cumhuriyetin ilelebet yaşatılması, ülkenin bağımsızlığının korunması ve Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşımak için birlik ve gönül birliğiyle çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Mesajını sonlandırırken Kaya, birlik ve bütünlüğün geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de korunacağının altını çizdi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, Cumhuriyetin 103’üncü yılı dolayısıyla tüm vatandaşlara kutlu olmasını diledi.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MÜTEAHHİT MEHMET KAYA, 29 EKİM...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MÜTEAHHİT MEHMET KAYA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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