Aracın altında acı çıkaran sansarın görüntüleri kuduz uyarısını gündeme getirdi

Olayın kaydedildiği anlar

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde bir aracın altında acı sesler çıkaran ve olağandışı hareketler sergileyen sansarın görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanın davranışındaki anormalliğin yerel halkta endişe yaratmasına neden oldu.

Veterinerin değerlendirmesi:

Görüntüler üzerine açıklama yapan veteriner hekim Bekir Taşdemir, hayvanda koordinasyon bozukluğu ve sinir sistemiyle ilgili problemlerin olabileceğini söyledi. Taşdemir, bu tür belirtilerin gençlik hastalığı, zehirlenme, arı sokması veya kuduz gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtti ve kesin teşhis için laboratuvar incelemesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara yönelik uyarılar:

Taşdemir, böyle bir durumda vatandaşların hayvana yaklaşmaması gerektiğini özellikle bildirdi. Veterinerin ifadeleri arasında Elle müdahale kesinlikle edilmemeli uyarısı öne çıktı. Taşdemir, milli parklara veya en yakın veterinere haber verilmesini önerdi ve özellikle kuduzun bulaş riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Sansarların bu açıdan taşıyıcı olabileceğini söyleyen hekim, diğer nedenlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ekledi.

Yetkililer, benzer durumlarda doğrudan temastan kaçınılmasını ve profesyonel ekiplerin yönlendirmesinin beklenmesini tavsiye ediyor. Görüntüdeki hayvanın kesin sağlık durumu, yapılacak laboratuvar ve klinik değerlendirmelerle netleşecek.

Acı sesler çıkaran sansar kamerada: Veterinerden kuduz uyarısı