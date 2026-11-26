Ardahan merkezinde kışın ağır bastığı anlar

Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi baştan aşağı beyaza büründü. Cadde ve sokaklar, parklar ve yeşil alanlar karla kaplanırken ortaya çıkan görüntüler birçok noktada adeta kartpostallık sahneler oluşturdu.

Doğanın ve kent dokusunun birleşimi:

Karla örtülen binaların çatıları, ağaçların dallarındaki ince beyaz tabaka ve parkların sessizliği bir araya gelince kent manzarası farklı bir boyuta taşındı. Özellikle karla kaplanan ağaçlar ile beyaz örtünün bütünleştiği alanlar, fotoğraf tutkunları için ideal kareler sundu. Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydederek paylaşılmak üzere ölümsüzleştirdi.

Yerel sakinlerin gözünden Ardahan:

Yerel halk, kar yağışının kente kattığı sessiz güzelliği memnuniyetle karşıladı. Yener Göydemir, "Kentte, kar yağışıyla birlikte doğa adeta beyaz bir örtüye büründü. Soğuk havaya rağmen ortaya çıkan güzel manzaralar, Ardahan’ın kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi. Göydemir ve diğer vatandaşlar, bu doğal dönüşümün kent yaşamına farklı bir estetik kattığını vurguladı.

Soğuk hava koşullarına rağmen sokaklarda oluşan huzurlu atmosfer ve fotoğraflık görüntüler, Ardahan'ın kış mevsimindeki karakterini bir kez daha ortaya koydu.

Ardahan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu