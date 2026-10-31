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Ardahan valisi Yamlı pazar esnafıyla iç içe alışveriş yaptı

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ve eşi Fatma Yamlı, semt pazarında tezgâhları gezip alışveriş yaptı; esnafla sohbet ederek fiyatlar ve talepleri dinledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:15

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ardahan valisi Yamlı pazar esnafıyla iç içe alışveriş yaptı

Ardahan valisi Yamlı ve eşi semt pazarını gezdi

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ve eşi Fatma Yamlı, resmi ziyaretlerin yanı sıra vatandaşlarla doğrudan temas etmeye devam ediyor. Bu kapsamda çift, kent merkezindeki semt pazarını dolaşarak tezgâhları tek tek inceledi ve alışveriş yaptı.

esnafla sohbet ve gözlemler:

Vali Yamlı, pazar esnafıyla yakın temas kurarak satışlar, ürün fiyatları ve pazarın genel işleyişi hakkında bilgi aldı. Esnafın taleplerini dinleyen Yamlı, fiyat dalgalanmaları ve müşteri yoğunluğu gibi konularda notlar aldı ve esnafın güncel durumunu değerlendirdi.

vatandaşlarla iletişim ve talepler:

Çift, alışveriş sırasında kendileriyle konuşan vatandaşlarla yakından ilgilendi; şikâyet ve önerileri dinledi. Vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran Vali ve eşi, pazar gezisinin hem halkla ilişkiyi güçlendirdiğini hem de yerel ekonomiye destek olduğunu vurguladı.

Pazar ziyareti sırasında samimi görüntüler oluştu; hem esnaf hem de vatandaşlar ziyaretin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Ziyaret, yapılan alışveriş ve sohbetlerin ardından sona erdi ve yetkililer memnuniyet mesajları paylaştı.

ARDAHAN VALİSİ YAMLI VE EŞİ PAZARTEZGAHLARINI GEZEREK ALIŞVERİŞ YAPTI.

ARDAHAN VALİSİ YAMLI VE EŞİ PAZARTEZGAHLARINI GEZEREK ALIŞVERİŞ YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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