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Ardahan ziraat odası başkanlığında mevcut başkandan yeniden adaylık hamlesi

Ardahan Ziraat Odası Başkanı Yunus Emre Çiftçi, 2027 olağan kongre öncesi yeniden aday olduğunu açıkladı; üreticilerin haklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ardahan ziraat odası başkanlığında mevcut başkandan yeniden adaylık hamlesi

çiftçi adaylığını resmen açıkladı

Ardahan Ziraat Odası Başkanı Yunus Emre Çiftçi, 2027 yılının Şubat ayında yapılması planlanan Ardahan Ziraat Odası Olağan Kongresi öncesinde başkanlığa yeniden aday olduğunu resmen duyurdu.

Çiftçi, yıllardır sahada alın teri döken ve üreticinin sorunlarını yakından bilen biri olduğunu vurguladı. Mevcut başkan olarak yürüttüğü çalışmaların devamı niteliğinde, tarım sektörünün ve üreticilerin sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladığını belirtti.

adaylığın gerekçesi ve öncelikleri:

Çiftçi, hedeflerini çiftçilerin hak ve menfaatlerini daha güçlü savunmak, Ziraat Odası ile üreticiler arasında daha yakın ve etkin iletişim kurmak şeklinde özetledi. Adaylık açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, üreticilerin emeğini koruyan bir yönetim anlayışı vaat etti.

Açıklamasında, "Üreticimizin emeğini koruyan, sorunlarını dinleyen ve çözüm için çalışan bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek istiyoruz. Çiftçilerimizin desteğiyle Ziraat Odamızı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için yeniden bu göreve talibiz" ifadelerine yer verdi.

seçim süreci ve çağrı:

Çiftçi, Ardahan Ziraat Odası Başkanlığı için çalışmalarına başladığını belirtti ve seçim sürecinin tüm çiftçilere ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. Sürecin şeffaf, katılımcı ve üretici odaklı geçmesi gerektiğini vurgulayarak destek çağrısında bulundu.

ÇİFTÇİ, ARDAHAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINA ADAYLIÜĞINI RESMEN AÇIKLADI.(OLGUN...

ÇİFTÇİ, ARDAHAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINA ADAYLIÜĞINI RESMEN AÇIKLADI.(OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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