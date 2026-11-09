Ardahan'da beyaz örtü iki görüş doğurdu: bazı yaylacılar köye inerken bazıları yaylada kalmayı seçti

karın bölüştürdüğü tercihler:

Ardahan’da etkili olan kar yağışı, yaylacılar arasında farklı kararların alınmasına yol açtı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerin beyaza bürünmesi nedeniyle bazı hayvancılar sürülerini güvenli alanlara taşıma kararı aldı. Bu grup, hayvanlarının beslenme ve bakım imkânlarının daha elverişli olduğu köydeki ahır ve kışlaklara yöneliyor.

Diğer taraftan, bütün zorluklara rağmen yaylada kalmayı tercih edenler de var. Özellikle Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü civarındaki bazı yaylacılar, mevcut otlak ve yerel düzenlemeler nedeniyle hayvanlarını yaylada bırakıp günlük bakıma devam ediyor. Bu kişiler, karla kaplanan alanlarda hayvanlarının durumunu yakından takip ederek üretimi sürdürmeyi öncelikli tutuyor.

günlük yaşam ve üretim sürüyor:

Yüksek rakımlı bölgelerde kar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların günlük iş akışını zorlaştırsa da hem köylere inen hem de yaylada kalan üreticiler için temel hedef aynı: hayvanların sağlığını korumak. Ahır ve kışlaklara taşınan sürülerde beslenme düzeni ve barınma önlemleri ön plana çıkarken, yaylada kalanlar yoğunlaşan kar şartlarına rağmen hayvanların bakımını aksatmamaya çalışıyor.

Yetkililerin ve üreticilerin ortak gözlemi, kış şartlarının belirginleşmesiyle birlikte hayvancılık hareketliliğinin artacağı yönünde. Önümüzdeki günlerde yaylalardan köylere doğru hayvan göçünün hız kazanması bekleniyor ve bu süreçte üreticilerin aldığı kararlar bölgesel farklılıklar göstermeye devam edecek.

Ardahan’da kar yağışı yaylacıları ikiye böldü: Kimi köye indi, kimi yaylada kaldı