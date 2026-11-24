törenin akışı:

Ardahan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen tören, Ardahan Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Tören, sunumun ardından katılımcıların hep birlikte gerçekleştirdiği saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Resmi program çerçevesinde gelen mesajlar okunarak günün anlam ve önemine vurgu yapıldı. Törenin resmi bölümünün tamamlanmasının ardından katılımcılar kısa süreli anma ve değerlendirme konuşmaları gerçekleştirdi.

katılımcılar ve günün önemi:

Törene öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra çeşitli kurum temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Etkinlik, yerel düzeyde eğitim emekçilerinin hatırlanması ve toplumun eğitime verdiği değerin gözler önüne serilmesi açısından önem taşıdı.

Ardahan’daki tören, ülke genelinde yapılan kutlamalarla eş zamanlı olarak düzenlendi ve 24 Kasım’ın öğretmenliğin toplumdaki rolünü yeniden hatırlatan bir vesile olduğu vurgulandı.

ARDAHAN'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)