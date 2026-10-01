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Ardahan'da sabah sağanağı günlük yaşamı sekteye uğrattı

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu; trafikte aksamalar ve zor anlar yaşandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da sabah sağanağı günlük yaşamı sekteye uğrattı

Ardahan'da sabah sağanağı yaşamı etkiledi

Sabah saatlerinde Ardahan genelinde etkili olan sağanak, kentte günlük hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman yoğunluğu artan yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Etkilenen alanlar ve günlük yaşam:

Meteorolojik uyarıların ardından görülen yağış özellikle yoğun yerleşim ve ulaşım akslarının bulunduğu bölgelerde kendini hissettirdi. Bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken işyerleri ve dükkan önlerinde biriken sular yaya trafiğini sınırlandırdı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yönelirken, günlük işler ve ulaşım planları aksadı.

Sürücülere ve yayalara uyarılar:

Yetkililer sürücülere yağış sırasında hızlarını azaltma, takip mesafesini artırma ve su birikintilerinin olduğu yollarda dikkatli ilerleme çağrısında bulundu. Ayrıca trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandığı, ani fren ve manevralardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbir almaları hatırlatıldı.

Ardahan’da sağanak yağış etkili oldu

Ardahan’da sağanak yağış etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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