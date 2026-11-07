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Ardahan’da şehir merkezini beyaza bürüten ilk kar kış hazırlıklarını hızlandırdı

Ardahan kent merkezinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan yılın ilk karı cadde ve sokakları beyaza bürüdü; vatandaşlar hazırlıklara başladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 01:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan’da şehir merkezini beyaza bürüten ilk kar kış hazırlıklarını hızlandırdı

Ardahan'da yılın ilk karı şehir merkezini beyaza bürüdü

Ardahan kent merkezinde etkili olan yılın ilk kar yağışı, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kısa sürede hissedilir hale geldi. Başlayan yağış, şehir dokusunda hızlı bir değişime yol açarak cadde ve sokakları beyaz bir örtüyle kapladı.

etkinin yayıldığı alanlar:

Gecenin ilerleyen saatlerinde yoğunluğu artan yağış özellikle şehir merkezinde ve çevresinde kış manzaralarını öne çıkardı. Yüksek kesimlerde de etkili olan soğuk hava, mevsimin ilk karının geniş bir alanda gözlenmesine neden oldu ve bölgeyi kışa hazırladı.

görüntüler ve halkın tepkisi:

Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kent sakinleri tarafından kaydedildi. Akşam saatlerinde etkili olan yağış sonucunda park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı, bu durum mahallelerde kış hazırlıklarının hızlanacağına işaret etti.

Vatandaşlar mevsimin ilk karıyla birlikte kış koşullarının kendini hissettirdiğini belirterek, gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. İlk karın yerel yaşamı ve ulaşımı nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde daha net görülecek.

ARDAHAN’A YILIN İLK KARI YAĞDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN’A YILIN İLK KARI YAĞDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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