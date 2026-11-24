SERKA koordinasyonunda saha incelemesi

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ardahan arıcılık sektörünün üretim kapasitesini artırmak ve katma değeri yükseltmek amacıyla 2026 Yılı Çalışma Programı kapsamında Muğla’da teknik inceleme programı düzenledi. Program, hem saha uygulamalarını yerinde görmek hem de iyi uygulama örneklerini aktarmak üzere planlandı.

Program, katılımcılar ve ziyaretler:

19-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenen 9. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ile eş zamanlı yürütülen programa, Ardahan Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve birliğe üye arıcılar katıldı. Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen rehberli ziyaretlerde, örnek arıcılık işletmeleri ve arılıklarda üretim süreçleri ile koloni yönetimi uygulamaları yerinde incelendi.

Üretimden pazarlamaya değer zinciri çalışması:

Teknik ziyaretler kapsamında Muğla Petek ve Balcı Gökmen işletmeleri ziyaret edildi. Muğla Petek’te temel petek ve arı keki üretimi; Balcı Gökmen’de ise balın işlenmesi, dolum, ambalajlama, kalite kontrol ve pazarlama süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi alındı. Bu ziyaretlerle, üretim girdilerinden nihai ürünün pazarlanmasına kadar uzanan değer zincirindeki iyi uygulamalar değerlendirildi.

Bilimsel oturumlar ve yeniliklerin aktarımı:

Program katılımcıları kongrenin bilimsel oturum ve panellerine katılarak arı sağlığı, koloni yönetimi, bal kalitesi, arı ürünlerinde katma değer, markalaşma ve sürdürülebilir arıcılık gibi güncel konuları takip etti. Kongre fuar alanındaki stant ziyaretleri ile arıcılık ekipmanları, üretim teknolojileri ve yenilikçi uygulamalar yerinde incelendi.

SERKA, bölgenin tarımsal üretim potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürmeyi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefleyerek paydaşlarla iş birliğine devam edeceğini bildirdi. Bu teknik inceleme programı, Ardahanlı üreticilerin uygulama bilgisi ve pazarlama kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar içerdi.

SERKA’DAN ARDAHAN ARICILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YURT İÇİ TEKNİK İNCELEME(KARS-İHA)