Karabük'te kovan desteği dağıtıldı

Karabük genelinde arıcılık kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen program kapsamında, ildeki yetiştiricilere yüzde 50 hibeli toplam 900 kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Uygulama, bölgedeki kovan varlığını güçlendirmeye ve bal üretiminde verimliliği yükseltmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

destek kapsamı:

Dağıtım; Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Arı Varsa Hayat Var' projesi çerçevesinde yapıldı. Başvuru şartlarını taşıyan yetiştiricilerin tamamı destekten yararlandı ve hibe oranı yüzde 50 olarak uygulandı.

beklenen etkiler:

Projenin hedefi, kent genelinde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, kovan sayısının artırılması ve bal üretiminde artan verimlilikle üreticilerin gelirlerinin desteklenmesidir. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin emeğini desteklemek ve arıcılık sektörünü güçlendirmek için çalışmaları sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

KARABÜK’TE ARICILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BAL ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA YETİŞTİRİCİLERE YÜZDE 50 HİBELİ 900 KOVAN DAĞITILDI.