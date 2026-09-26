arkeofest açıldı: Aktopraklık Höyük arkeopark tarihle buluştu

Arkeofest Aktopraklık Höyük Arkeopark’ta kapılarını açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Arkeofest, Aktopraklık Höyük Arkeopark’ta ziyaretçilere tarihin izlerini sürme imkânı sundu. Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Müze tarafından organize edildi. Açılış günü; tarih ve arkeoloji meraklıları, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla geçti ve alanda Neolitik ile Kalkolitik dönemlerin izleri öne çıktı.

Deneysel arkeoloji atölyeleri:

Festival programında yer alan deneysel arkeoloji atölyeleri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler yontma taştan alet yapımını, bitkilerle kumaş boyamayı, Neolitik dönem mimarisini uygulamalı olarak deneyimlerken, çarkta çömlek yapımı, Hitit çivi yazısı öğretisi, sikke basımı ve antik yemek hazırlama atölyeleriyle geçmişin üretim tekniklerine tanıklık etti. Etkinlikler çocuklara ve ailelere yönelik düzenlenmiş olup, katılımcılar hem bilgi edindi hem de pratik uygulamalarla geçmişteki yaşam biçimlerini keşfetti.

Yerel üreticiler, program ve ulaşım bilgiler:

Arkeofest’te kültürel mirasın öne çıkarılmasının yanı sıra bölge ekonomisine destek amacıyla kurulan pazar alanında, özellikle kadın girişimcilerin el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor; etkinlikler 27 Eylül Pazar günü de 12.00-18.00 saatleri arasında devam edecek.

Festivalin ikinci gününde saat 15.00’te çocuklara yönelik Grup Rafadan sahne alacak ve sahne gösterisi ile konser düzenlenecek. Ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak için Uludağ Üniversitesi 3. duraktan Aktopraklık Höyük Arkeopark’a, 11.00-18.00 saatleri arasında karşılıklı olarak her 30 dakikada bir ücretsiz servis seferleri gerçekleştirilecek.

Arkeofest, hem akademik ilgi alanlarına hitap eden etkinlikleri hem de aile ve çocuk odaklı programlarıyla katılımcılara geçmişle bağ kurma fırsatı sunmaya devam ediyor.

8 BİN 500 YILLIK GEÇMİŞE IŞIK TUTAN FESTİVALİN İLK GÜNÜ, TARİH VE ARKEOLOJİ MERAKLILARININ YANI SIRA ÇOCUKLAR VE AİLELERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.