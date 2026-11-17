Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde ileri cerrahi tekniklerden biri olan v-NOTES yöntemiyle rahim alınması (histerektomi) ve yüksek uterosakral ligament süspansiyonu gerçekleştirilerek izsiz vajinal cerrahide yeni bir adım atıldı. İşlemde karın bölgesinde herhangi bir kesi açılmadı; vajinal yoldan kameralar ve özel cerrahi aletler kullanılarak batın görüntülenip müdahale edildi.

Hastanede operasyonu ilk kez yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Elif Yelda Bayar ile Op. Dr. Saniye Köseoğlu, yöntemin uygun hastalarda kozmetik ve iyileşme açısından önemli avantajlar sağladığını belirtti. Açık cerrahi veya standart laparoskopiye kıyasla bu yaklaşımın hastalarda daha az ağrı ve günlük hayata daha hızlı dönüş imkanı sunduğu vurgulandı.

Hazırlık süreci ve ekip:

Op. Dr. Elif Yelda Bayar, uygulamaya yaklaşık 2-3 ay önce başladıklarını ifade etti ve v-NOTES cerrahisinin "vajinal yani doğal açıklıktan, karında herhangi bir iz ya da kesi olmadan çeşitli aletler ve kamerayla batın görüntülenerek yapılan cerrahiler" olduğunu açıkladı. Bayar, yöntemin daha çok eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde yapıldığını, ancak seçilmiş ve uygun hastalarda başarılı şekilde uygulanabildiğini söyledi.

Op. Dr. Saniye Köseoğlu ise hem cerrahi aletlerin hem de hemşire ve doktor ekibinin deneyiminin önemine dikkat çekti. Hastaların poliklinik değerlendirmeleri ve gerekli tetkikler sonrası uygun görülenlerde v-NOTES’in öncelikli tercih haline geleceğini belirtti. Her cerrahi yöntemde olduğu gibi hasta seçimi ve ekip uyumunun sonuçları doğrudan etkilediği vurgulandı.

Hastaya ve merkeze katkıları:

Uzmanlar, karında kesi olmaması sayesinde kozmetik avantaj elde edildiğini, ameliyat sonrası ağrı, dikiş ve uzun iyileşme sürecine bağlı kaygıların önemli ölçüde azaldığını anlattı. Bayar, "Hastalarımızın günlük hayatlarına daha hızlı döndüğünü, daha çabuk toparlandığını ve daha az ağrı hissettiğini görüyoruz" diyerek bilimsel çalışmalarda da benzer bulgular bulunduğunu ekledi.

Klinikteki uygulamanın bir diğer boyutu ise eğitim ve yaygınlaştırma isteği oldu. Köseoğlu, tıpta yeni yöntemlerin ortaya çıktıkça bunları deneyimlemek ve uygun olanları tüm merkezlerde yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. Prof. Dr. Cihan Kaya’ya teşekkür ederek, deneyimli hekimlerden alınan desteğin uygulamaya geçişte belirleyici olduğunu ifade ettiler.

Operasyon sonrası hasta geri bildirimleri de ekip için önemli bir gösterge oldu; Köseoğlu, hastaların artık "Mümkünse bu şekilde ameliyat olmak istiyorum, karnımda kesi olmasın" diyerek başvurduklarını aktardı. Bu yönlendirmeler, yöntem hakkında farkındalığın arttığını ve talebin oluştuğunu gösteriyor.

Hastane yetkilileri ve operasyona katılan hekimler, uygun hastaların polikliniğe başvurabileceğini ve bu cerrahinin artık Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde aktif olarak uygulanacağını belirtti. Uzmanlar, yöntemin uygun hasta grubunda hem bireysel hem de sağlık hizmeti düzeyinde olumlu etkiler yaratmasını hedefliyor.

Not: Haber içeriğinde geçen cerrahi yöntem, hastaların durumuna göre değerlendirilip uygulanmaktadır; her hasta için uygunluk uzman muayenesi sonrası belirlenir.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARI OP. DR. SANİYE KÖSEOĞLU VE OP. DR. ELİF YELDA BAYAR