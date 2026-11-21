Hacımaşlı-Baklalı Yolu caddesi kullanım dışı kaldı:

İstanbul Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bulunan Hacımaşlı-Baklalı Yolu Caddesi, gece saatlerinde yapılan kaçak hafriyat dökümleri nedeniyle büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Yol boyunca ortaya çıkan moloz yığınları, çuvallar dolusu tekstil atığı ve çeşitli çöpler hem trafiği hem de çevredeki hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Gece plakası sökülmüş kamyonlar ve mahalle dayanışması:

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Cumali Yavuz, kamyonların genellikle gece 03.00-03.30 civarında bölgeye geldiğini, plakalarını sökerek döküm yaptıklarını aktardı. Yavuz, ‘‘Geçen pazar günü gece saat 03.18’de geldiler, hafriyat döktüler. Biz de koştuk ama yakalayamadık. Kamyon burada dönmeye çalışırken çamura battı ama yine de kaçtı’’ sözleriyle yaşananların sık tekrarlandığını belirtti. Mahalle sakinleri belediyeye şikâyette bulunduklarını ve görüntüleri WhatsApp üzerinden ilettiklerini söylemesine rağmen somut bir önlem alınmadığını ifade etti.

dron görüntüleri ve çevresel etkiler:

Hafriyat yığınlarının büyüklüğü ve dağılımı dron kamerasıyla havadan kayda alındı; görüntüler yol boyunca uzanan ve araç geçişini engelleyen büyük moloz birikintilerini gösteriyor. Özellikle her 100 metrede oluşan yığınlar caddeyi adeta döküm sahasına dönüştürdü. Yolun ortasına bırakılan molozlar bazı bölümlerde araç ilerleyişini imkânsız hale getirirken, yem ve malzeme taşıyan araçlar ile müşteriler bölgeye ulaşamıyor.

Caddeye atılan inşaat atıklarının yanı sıra çuvallar içinde tekstil atıkları ve farklı türde çöplerin de bırakılması, bölgedeki dere yataklarında atık birikintileri oluşmasına yol açtı. Yerel halk, yolun başında bulunan kameranın taş köprüyü gördüğünü ama Hacımaşlı-Baklalı Yolu’nu kapsamadığını, en azından bölgeye yeni kamera konulmasını istediklerini belirtti.

Mahalle sakinleri ve hayvancılık işletmeleri, ulaşımın engellenmesi nedeniyle günlük faaliyetlerde aksamalar yaşandığını ve sorunun çözümü için yetkililerden etkin müdahale beklediklerini vurguluyor. Kaçak dökümlerin tekrarını önleyecek denetim, kamera yerleştirme ve atık toplama düzenlemeleri taleplerin başında geliyor.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONLARININ GECE SAATLERİNDE KAÇAK DÖKÜM YAPTIĞI HACIMAŞLI-BAKLALI YOLU CADDESİ, ADETA HAFRİYAT VE ATIK DÖKÜM SAHASINA DÖNÜŞTÜ.