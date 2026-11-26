Arnavutköy’de 20 dakikalık kovalamaca sonucu durdurulan araçtan AK-47 ve kar maskeleri çıktı

İstanbul Arnavutköy'de, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir araç yaklaşık 20 dakika süren takibin ardından Yunus polisleri tarafından durduruldu. Olayda araçta bulunan üç şüpheli yakalanırken, aramada AK-47 marka uzun namlulu silah ile birden fazla kar maskesi ele geçirildi.

Kovalamaca ve mahallede yol açtığı hasar:

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli Yunus timleri, devriye sırasında şüphelendikleri araca "dur" ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymaması üzerine ekipler takibe başladı ve yaklaşık yirmi dakikalık süre boyunca ilçe içi bir kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında meydana gelen temas ve manevralar sonucunda mahalledeki birçok araçta maddi hasar oluştu. Bölge sakinleri hasarın birden fazla aracı etkilediğini belirtirken, görgü tanıkları zincirleme temasların olduğu noktalarda araçlara çarpılma ve sürtünme izleri bulunduğunu aktardı.

Atatürk Mahallesi Belgin Sokak üzerinde ekiplerin takibi sonucu kaçan araç durdurulabildi ve içerisindeki üç kişi olaya müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araçta ele geçenler ve yakalanan şüpheliler:

Durma anında polis tarafından yapılan aramalarda, araçta uzun namlulu bir AK-47 ile çeşitli malzemeler — aralarında kar maskelerinin de olduğu — ele geçirildi. Elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin silahlı bir eylem hazırlığında olabileceği değerlendiriliyor; bu sayede muhtemel bir saldırının önlendiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri M.A., A.O.E. ve F.A. olarak açıklandı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma ekipleri, şahısların hareket amaçlarına yönelik çalışmayı sürdürüyor.

Yakalananlar arasında bulunan 21 yaşındaki M.A.'nın, geçtiğimiz günlerde trafikte yaşadığı bir tartışmanın ardından evinin aynı gece üç kez kurşunlandığını öne sürdüğü ve ailesinin ile köpeğinin zarar gördüğünü belirttiği olayla gündeme geldiği kaydedildi. M.A.'nın daha önce yetkililerden yardım talep ettiği, ancak evine yönelik saldırı ile son yaşanan olaylar arasında henüz net bir bağlantı kurulmadığı ifade edildi.

Mahalle sakinleri de kovalamaca sırasında duydukları silah sesleri ve gördükleri hasarlar hakkında bilgi verirken, polis ekiplerinin müdahalesinin bölgedeki daha büyük bir olayın önüne geçtiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Arnavutköy’de polislerin 20 dakika kovaladığı araçtan AK-47 çıktı