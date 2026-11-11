Arnavutköy'den atık plastikten ses bariyeri: sürdürülebilir projeler COP31'de

Arnavutköy projelerini COP31'de sergiledi

Arnavutköy Belediyesi, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Türkiye’den katılan sayılı ilçe belediyeleri arasında yer aldı. Belediye, ilçede yürüttüğü sıfır atık ve iklim değişikliği odaklı projeleri standında hem yerel hem yabancı katılımcılarla paylaştı.

Sıfır atık ve sürdürülebilir enerji çalışmaları:

Başkan Mustafa Candaroğlu ilçenin son 2-3 yıldır hayata geçirdiği vizyonunu anlattı. Açıklamada, Arnavutköy'ün "Mavi-Yeşil Arnavutköy" yaklaşımı çerçevesinde sıfır atık uygulamaları, güneş enerjisi sistemleri ve dalga enerjisi projelerinin ön plana çıktığı belirtildi. Candaroğlu, Karadeniz’e olan 22 kilometre sınır sayesinde hırçın dalgalardan enerji üretildiğini, bunun yerli ve milli ekipmanlarla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Belediyenin hizmet filosunda ve toplu ulaşımda kullanılan araçların tamamının yerli ve milli elektrikli olduğunu belirten Candaroğlu, enerji üretimi kadar verimli ve doğru kullanımının da planlandığını söyledi. Ayrıca su kaynaklarının korunması ve kullanımına yönelik projelerin de uygulamaya alındığı aktarıldı.

Atık plastikten ses bariyeri ve eğitim odaklı çalışmalar:

Candaroğlu, COP31'de paylaşılacak somut örneklerden birinin ilçede atık plastiklerden üretilen ses/gürültü bariyeri olduğunu ifade etti: "COP31 zirvesinde paylaşacağımız ilçemizdeki atık plastiklerden ürettiğimiz ses, gürültü bariyerimiz var." Belediye, bu uygulama üzerinden geri dönüşümün pratik örneklerini gösterirken, okullarda ve hanelerde sıfır atık bilincini artırmayı hedefleyen eğitim programları ve bilinçlendirme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Konferansın sağladığı alanın aynı zamanda yerel projelere uluslararası destek ve hibe bulma fırsatı sunduğuna dikkat çeken Candaroğlu, bu tür platformların fikir ve işbirliği değişimi için önemli olduğunu söyledi.

Stand yoğun ilgi gördü:

Arnavutköy standı, organizasyon katılımcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Candaroğlu, standlarına "30 bine yakın" katılımcı olduğunu aktararak, belediyelerin sahada yürüttüğü projelerin ziyaretçiler tarafından yerinde görülebilmesinin değerine işaret etti. Katılımcılar, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik yerel yönetim örneklerini inceleme fırsatı buldu.

Arnavutköy Belediyesi, COP31'de sergilediği projelerle ilçedeki çevresel dönüşümün somut çıktıları ve uygulama deneyimini uluslararası platforma taşıdı. Belediye, geri dönüşümden enerji üretimine, eğitimden altyapı çözümlerine uzanan kapsamlı yaklaşımını paylaşmaya devam edecek.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA CANDAROĞLU (SOLDAN İKİNCİ) VE BAREBERİNDEKİ HEYET