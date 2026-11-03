Arsuz'da odunluk yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Arsuz'da odunluk yangını kontrol altına alındı:

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, Gökmeydan Mahallesinde bulunan bir odunlukta yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar sonrası olay yerine giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara ulaşmasını önlemek için hızlıca ateşe müdahale etti. Müdahale sırasında yangının büyümesi engellendi ve alevler kontrol altına alındı.

soğutma ve bölge güvenliği:

Söndürme işleminin ardından ekipler, alevlerin tekrar yükselmemesi için kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sayesinde yangının konutlara sıçraması önlendi ve bölge güvenli hale getirildi.

Yangının çıkış nedeni ve hasara ilişkin detaylı tespit çalışmalarının yetkililerce sürdürüldüğü bildirildi.

ARSUZ’DA ÇIKAN ODUNLUK YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.