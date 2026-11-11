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Artvin'de 185 dekarda 25 bin 735 fidan dikildi, butko zeytini üretimine destek

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Artvin'de 185 dekarlık alana 25 bin 735 fidan dikildi; 100 dekarda bin 700 butko zeytini ve 10 bin fidan dağıtılacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Artvin'de 185 dekarda 25 bin 735 fidan dikildi, butko zeytini üretimine destek

Etkinlik alanı ve dikim çalışmaları:

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ortaköy köy yolu üzerindeki Tünel mevkiinde düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 185 dekarlık alana 25 bin 735 fidan dikimi planlandı. Etkinlik kapsamında ayrıca 100 dekarlık alana bin 700 Butko zeytini fidanı dikilecek ve köylülere gelir sağlamak amaçlanıyor.

Program içinde 10 dekarlık özel bir alana zeytin, incir, armut ve elma fidanları dikildi; dikimin ardından katılımcılara fidan dağıtımı yapıldı.

Vali Turan Ergün'ün değerlendirmesi:

Vali Turan Ergün, "Milli Ağaçlandırma Günü, ormanların korunması, doğa sevgisinin pekiştirilmesi ve çevreye duyarlı nesillerin yetiştirilmesi açısından önem taşıyor." sözleriyle programın önemini vurguladı. Ergün, ilde 2026 yılı içerisinde toplam 238 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlattı ve Artvin’in yüzölçümünün yüzde 59’unun ormanlarla kaplı olduğunu belirtti.

Butko zeytini ve yerel ekonomi:

Orman Bölge Müdürlüğü, son iki yıldır Butko zeytini fidanı dikimi için çalışma yürütüyor. Yetkililer, Çoruh vadisine özgü bu türün Artvin için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, Ortaköy’de dikilen Butko zeytini fidanlarıyla köylere sürekli bir gelir kaynağı sağlamayı hedeflediklerini ifade ettiler.

Konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu ve etkinlik sonunda katılımcılara fidan dağıtıldı.

ARTVİN&#039;DE MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YAKLAŞIK 185 DEKARLIK ALANDA 25 BİN 735...

ARTVİN'DE MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YAKLAŞIK 185 DEKARLIK ALANDA 25 BİN 735 FİDANIN TOPRAKLA BULUŞTURULACAĞI BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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