Artvin'de tatbikat sahnesi

Artvin'in Borçka ilçesinde İbrikli İskele mevkisinde düzenlenen kapsamlı tatbikat, aynı anda birden fazla riskin yönetilmesine odaklandı. Senaryo gereği heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda tarım ilacı taşıdığı değerlendirilen bir tanker devrildi, tankerden kimyasal madde sızdı, bölgede zincirleme trafik kazası meydana geldi ve orman yangını çıktı. Olayda araçlardan birinde bulunan ve olay yerinden kaçan düzensiz göçmenlerin yakalanması da canlandırıldı.

Tatbikatın kurgusu ve sahadaki müdahaleler:

Senaryo çerçevesinde sahada ilk müdahale ekipleri trafiği güvenli hâle getirip tahliye ve arama kurtarma operasyonlarını başlattı. Kimyasal sızıntıya karşı uygulanan arındırma işlemleri ile yaralıların triage çalışmaları yürütüldü. Tatbikatta ekiplerin acil müdahale önceliğini belirlemesi amacıyla 25 yaralı hastaya müdahale edildi.

Sağlık kuruluşları ve hastane hazırlıkları:

112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) koordinasyonunda, Borçka, Hopa ve Arhavi devlet hastaneleri ile eşgüdümlü çalışıldı. Hastane afet planları devreye alınarak yaralıların sevk ve nakil işlemleri organize edildi ve sahadan sağlık kuruluşlarına hızlı, güvenli ulaşım sağlandı.

Artvin İl Sağlık Müdürü Yunus Arslan, tatbikatın çok sayıda yaralının bulunduğu ve kimyasal müdahale gerektiren bir kaza senaryosuna odaklandığını belirterek, müdahalede hızlı sevk, güvenli taşıma ve kurumlar arası koordinasyonun öne çıktığını vurguladı.

Kurumlar arası iş birliği ve amaç:

Artvin AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu tatbikatın Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirildiğini, çalışmayla kurumların KBRN olaylarına karşı müdahale kapasitesinin değerlendirilmesinin ve birlikte çalışma becerisinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Tatbikata sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD, jandarma, emniyet, belediye itfaiyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, Türk Kızılay ve diğer kurumların ekipleri katıldı. Çok kurumlu bu saha uygulamasıyla hem lojistik koordinasyon hem de sahadaki görev paylaşımı ve iletişim süreçleri test edildi.

Yerel yetkililer, düzenlenen tatbikatların hem olası gerçek olaylara hazırlık hem de müdahale sürelerinin ve protokollerin sınanması açısından önem taşıdığını belirtti.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE, DEVRİLEN TANKERDEN KİMYASAL MADDE SIZMASI, ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI VE ORMAN YANGINI SENARYOLARIYLA TATBİKAT DÜZENLENDİ. TATBİKATTA EKİPLER, SENARYO GEREĞİ YARALANAN 25 KİŞİYE MÜDAHALE ETTİ.