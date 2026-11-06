Artvin'de gece kar kapattı: Sahara Geçidi'nde tırlar ekiplerle çekildi

Artvin'de kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Artvin'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Artvin-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde ulaşımı sekteye uğrattı. Yoğun kar nedeniyle ilerleyemeyen tırlar yolda kaldı ve bu durum bölgede trafik akışında aksamaya neden oldu.

ekip müdahalesi ve yol çalışmaları:

Bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, karayolları ve kurtarma ekipleri yolda kalan araçlar için çalışma başlattı. Ekipler, karla kaplanan yolda tırları bulundukları yerden çekti; müdahalenin ardından bazı araçlar yollarına devam etti, trafik zaman zaman etkilendi.

yüksek kesimlerde yağışın seyri:

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlı kesimlerde kara dönüştü. Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde de kar yağışı etkili oldu ve bölgedeki ulaşımın olumsuz etkilendiği bildirildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor ve yolda kalan araçların tahliyesi sağlanıyor.

ARTVİN-ARDAHAN KARA YOLU ÜZERİNDEKİ SAHARA GEÇİDİ’NDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TIRLAR YOLDA KALDI. EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE TIRLAR ÇEKİLİRKEN, TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI.