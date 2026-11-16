ASELSAN sürdürülebilir üretimde savunma sanayii için öncü adım attı

ASELSAN'a yeşil dönüşüm merkezi belgesi takdim edildi

ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında 'Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi' almaya hak kazandı. Belge, COP31 kapsamında düzenlenen TransformIndustry Projesi Lansmanı ve Yeşil Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni'nde ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından verildi.

Program çerçevesinde başvuruları uygun bulunan ve Yatırım Teşvik Belgeleri düzenlenen firmalara belgeler takdim edildi. ASELSAN için düzenlenen Yeşil Dönüşüm Yatırım Teşvik Belgesi ise, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında yer alan Stratejik Hamle Programı doğrultusunda düzenlendi.

yeşil dönüşüm yol haritası ve beklentiler:

Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında firmaların üretim tesislerine yönelik beş yıllık Yeşil Dönüşüm Yol Haritası hazırlamaları gerekiyor. Bu yol haritasında; enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması, su verimliliğinin yükseltilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik somut iyileştirme projelerinin geliştirilmesi öne çıkıyor. ASELSAN da bu gereklilikler doğrultusunda yatırım ve proje planlarını şekillendirecek.

Belge, ASELSAN'ın yüksek teknoloji üretim kabiliyetini çevreye duyarlı üretim anlayışıyla birleştirdiğinin ulusal düzeyde tescillenmesi anlamına geliyor ve şirketin sürdürülebilir üretim ajandasına kurumsal bir destek sağlıyor.

somut uygulamalar ve performans göstergeleri:

ASELSAN, sürdürülebilirlik alanında bir dizi uygulamayı üretim süreçlerine entegre ediyor. Şirketin İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Projesi kapsamında 50'nci yıl etkinlikleri çerçevesinde işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıklar sanatla yeniden değerlendirildi; farklı ülkelerden 30 sanatçının işlediği tonlarca atık 31 sanat eserine dönüştü ve bu koleksiyondan beş seçki COP31 katılımcılarının ilgisini çekti.

ASELSAN, 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde 2019'da başlattığı Sıfır Atık Projesi'nden bu yana atıklarının %87'sini geri dönüştürdü. Ayrıca şirket, su verimliliği alanında CDP su yönetiminde lider puan alırken, Türkiye'nin Mavi Su Verimliliği Belgesi'ne sahip ilk şirket oldu ve enerji verimliliği kapsamında Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerini hayata geçirdi.

Finansal ve sürdürülebilirlik göstergelerinde de ASELSAN'ın konumu öne çıkıyor: BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde üst sıralarda yer almasının yanı sıra, London Stock Exchange Group Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında savunma sanayii alanında lider konumda yer alıyor.

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, şirketin bu adımına ilişkin olarak 'Savunma sanayii firmaları arasında Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi alan ilk ve tek şirket olduk. Belge alan şirketler içerisinde de iki farklı Yeşil Dönüşüm Belgesi alan tek şirket olarak tarihe geçtik' ifadesini kullandı. Akyol, bu başarının ASELSAN'ın daha verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim kararlılığını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Genel olarak bu belge, ASELSAN için çevresel sorumluluğun somut bir göstergesi olmasının yanı sıra, savunma sanayii üretiminde sürdürülebilir yaklaşımların yaygınlaşması açısından örnek teşkil ediyor.

ASELSAN CEO'SU AHMET AKYOL BELGEYİ, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN TRANSFORMINDUSTRY PROJESİ LANSMANI VE YEŞİL DÖNÜŞÜM MERKEZİ BELGE TAKDİM TÖRENİ'NDE BELGEYİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR'DAN ALDI.