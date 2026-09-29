Asırlık hayır şartı Eskişehir'de simit ve meyve suyu ikramıyla yaşatıldı

hayır şartının kökeni:

Ahmed Efendi Vakfı, 1893 yılında İzmir'de kuruldu ve vakıf senetlerinde hastaneye gelen hastalara yiyecek ve giyecek yardımı yapılmasına ilişkin bir hayır şartı yer aldı. Bu tür hükümler, vakıf medeniyetinin toplumsal dayanışma ve sosyal hizmet geleneğini ifade ediyor.

eskişehir uygulaması:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 1001 Hayır Şartı programı çerçevesinde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen yaklaşık 3 bin hasta ve yakınına sabah saatlerinde simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Böylece vakfın 133 yıl önce belirlediği hayır şartı günümüzde yeniden yaşatılmış oldu.

Uygulama, vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını günümüzde de hayata geçirerek geçmişten geleceğe uzanan vakıf kültürünün sürdürülmesine yönelik devam eden çalışmalara örnek teşkil ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri benzer uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor.

1893 YILINDA İZMİR’DE KURULAN AHMED EFENDİ VAKFI'NIN HASTANEYE GELEN HASTALARA YİYECEK VE GİYECEK YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN HAYIR ŞARTI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE ESKİŞEHİR’DE YAŞATILDI.