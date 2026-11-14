Asırlık Ödemiş ipeği usta ellerde yok olmaya direniyor

Ödemiş’te usta eller geleneği yaşatmaya çalışıyor

Anadolu’nun binlerce yıllık zanaatlerinden ipek böcekçiliği ve geleneksel ipek dokumacılığı, günümüzün seri üretim ve ucuz ithalatı karşısında varlığını korumakta zorlanıyor. Ödemiş’te nesiller boyu tezgâh başında olan usta Emin Sevgel, artan maliyetler ve piyasadaki haksız rekabete rağmen üretimi sürdürmeye çalıştıklarını anlatıyor.

45 günlük emek: kozadan kumaşa dönüşüm:

İpek üretimi, yoğun emek ve sabır gerektiren bir süreç. İpek böceğinin beslenmesi tamamen dut yaprağına dayanıyor ve yaklaşık 45 günlük bir bakım sürecinin ardından koza sarmaya başlıyor. Kozaların değerlendirilip ipeğin kumaşa dönüşmesi ise geleneksel yöntemlerle, zeytinyağlı sabunlar kullanılarak yapılan kaynatma ve özenli dokuma süreçleriyle gerçekleşiyor. Bu aşamalar günler süren dikkat ve ustalık istiyor.

Tehditler ve destek beklentisi:

Ustalara göre sektöre en büyük darbe, yurtdışından gelen ucuz ve kalitesiz kumaşlar oluyor. Piyasada ipek olmayan parçaların "ipek" diye satılması hem gerçek üreticiyi hem de tüketiciyi yanıltıyor. Gerçek ipeğin ayrımı için uygulanan çakmak testi gibi geleneksel yöntemler olsa da, alıcıların doğru bilgilendirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor.

Ayrıca yol kenarlarına sıkılan tarımsal zirai ilaçların dut ağaçlarına verdiği zarar, hassas ipek böceklerini doğrudan etkiliyor. Ustalar, yalnızca koza üretimini değil, kumaş üretimini ve zanaatkârların sürdürülebilirliğini güvence altına alacak politika ve destek paketleri talep ediyor.

Emin Sevgel mesleğin zorluklarını ve bağlılığını şöyle özetliyor: "Bu meslek biraz hastalık, içine girince çıkamıyorsun." Günlük çalışma temposu tezgâh başında 12-13 saate ulaşıyor; maddi kazançlar geride kalmış olsa da tutkuyla bu işi sürdürüyorlar. En büyük endişe ise yeni çırakların yetişmemesi; gençlerin bu zanaata yönlendirilmesi ve yerel kültür mirasına sahip çıkılması gerektiği vurgulanıyor.

Ustalar, ipeğin üretim aşamalarına, koza teminine ve dokuma süreçlerine yönelik doğrudan destek, pazar denetimleri ve gençlere yönelik teşvikler talep ediyor. Aksi takdirde, asırlık Ödemiş ipeği gibi el emeği ürünlerin hafızalardan silinme riski büyüyor.

EMİN SEVGEL