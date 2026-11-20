Atakum'da 'Şiddetsiz Dünya Mümkün' etkinlikleri

Samsun Atakum Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kent genelinde farkındalık yaratmayı amaçlayan bir dizi etkinlik düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilecek program, toplumdaki duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Program detayları:

Etkinlikler, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapan komedi-dram filmi 'Gizli Sayılar'ın gösterimiyle başlıyor. Film gösterimi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde 23 Kasım Pazartesi saat 11.00'de izleyicilerle buluşacak.

25 Kasım Çarşamba saat 10.00'da Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenecek basın açıklamasının ardından 'Umut Ağacı' etkinliği gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte vatandaşlar, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair kaleme aldıkları mesajları ağaca asarak farkındalık oluşturacaklar. Ayrıca Cumhuriyet tarihinin öncü kadınlarının portre ve çalışmalarının yer alacağı 'Kadın Yolu' fotoğraf sergisi ziyaretçilere açılacak.

Haftanın programı, 26 Kasım Perşembe günü Türkiş sahil mevkiinde saat 09.00'da başlayacak 'Şiddete Sessiz Kalma Farkındalık Yürüyüşü' ile devam edecek. Yürüyüş, kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi amaçlayacak bir katılım çağrısı niteliğinde olacak.

Başkan Türkel'in değerlendirmesi:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel programla ilgili, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Türkel, kadın ve erkeğin eşit olmadığı, kadınların toplumsal hayata tam katılım göstermediği ve kendilerini güçlü bir şekilde ifade edemediği bir dünyada demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığını belirtti. Ülkemizde ve dünyada gündemden düşmeyen, başta kadın ve çocuğa yönelik her türlü şiddet haberinin hepimizi derinden etklediğini ifade etti.

Türkel ayrıca, Atakum Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi ve 'Kadına Şiddete Hayır' demek için tüm halkı programa davet etti.

ATAKUM BELEDİYESİ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NEDENİYLE HAFTA BOYUNCA FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK.