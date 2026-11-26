Atakum'a 350 yataklı yeni devlet hastanesi 2027'de tamamlanacak

Samsun'un Atakum ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından Balaç Mahallesi'ne inşa edilen devlet hastanesinde inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Karkas binası ortaya çıkan proje, sözleşmede belirlenen takvime göre 6 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanarak bölge halkına hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

hizmet kapasitesi ve donanım:

Yaklaşık 350 yatak kapasiteli olarak planlanan hastanede 82 poliklinik, 15 ameliyat masası bulunan ameliyathane, doğum salonu ve görüntüleme merkezleri yer alacak. Proje, kapsamlı sağlık hizmeti sunacak şekilde projelendirildiği için poliklinik ve ameliyathane kapasitesiyle bölgedeki yatak ve işlem hacmini artırmayı amaçlıyor.

bölgesel etkiler ve erişim:

Atakum ilçesinin yaklaşık 253 bin nüfusuna öncelik verecek hastane, ilçeye yakın yerleşimlerin de sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Yaklaşık 2,4 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilmesi planlanan proje, Atakum'un sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve acil, cerrahi ile doğum hizmetlerinde kapasite artışı sağlaması açısından önem taşıyor.

İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte hastanenin bölgeye sunacağı sağlık hizmetleri ve altyapı katkılarının yerel sağlık planlamasında dikkate alınması bekleniyor.

ATAKUM İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN 350 YATAKLI ATAKUM DEVLET HASTANESİ'NİN 2027 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR