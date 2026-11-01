Atakum'da Cumhuriyet'in sağlık ve düşünce mirası masaya yatırıldı

Atakum'da cumhuriyetin iyileştirdiği hayatlar konuşuldu

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Kaya üstlendi.

cumhuriyetin eğitime ve geleceğe bakışı:

Doç. Dr. Mutlu Kaya, konuşmasında Cumhuriyet'in eğitim alanındaki rolünü ve toplumsal gelişime katkılarını ele aldı. Kaya'nın vurguladığı noktalardan biri, Cumhuriyet'in bireyin ufkunu açmasıydı: "Cumhuriyet, bir dağ köyünde bir çocuğun önünde açılan bir kitaptır. Biz, cumhuriyetsiz kalmadık. Cumhuriyeti kuranlar, cumhuriyetsizliğin ne olduğunu bilen insanlardı. Cumhuriyet bizim geleceğimiz ve geliştirilmesi, çağa uydurulması gereken bir sistemdir." Katılımcılar, eğitim politikalarının kuşaklar arası bilgi aktarımı ve yerel uygulamalara yansımalarını tartıştı.

sağlıkta kurumsallaşma ve koruyucu hizmetler:

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Diri, "Atatürk Döneminde Sağlık Sisteminin Kurumsal Sürekliliği" başlıklı sunumunda erken Cumhuriyet döneminde sağlığa yapılan yatırımın biçimini anlattı. Diri, o yıllarda hastalıklar ve salgınlarla mücadele edildiğini, anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasının hedeflendiğini ve koruyucu sağlık uygulamaları ile sağlık altyapısının sosyal politikalarla eş güdümlü olarak inşa edildiğini belirtti.

Konuşmada, kurumsal sağlık yapılanmasının yerel hizmetlere erişimi kolaylaştırdığı ve toplum sağlığı göstergelerindeki iyileşmede belirleyici olduğu vurgulandı. Katılımcılar, tarihsel uygulamalardan güncel sağlık politikalarına geçişteki başarı ve eksiklikleri örneklerle ele aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın ise Cumhuriyet'in düşünce dünyasında yarattığı dönüşümü değerlendirdi. Aydın, tarihten beslenen bir okuma gerektiğini belirterek Cumhuriyet felsefesini şu sözlerle özetledi: "Aklı ve bilimi kullanarak hayatınıza yön verecek bir toplum olmaya çalışın". Bu yaklaşımın eğitim ve kamusal politikalar üzerindeki etkileri tartışıldı.

Program, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne sağlık, eğitim ve düşünce alanlarında sağlanan kazanımların yerel düzeyde nasıl algılandığını ve sürdürülebilir politika önerilerini masaya yatırarak sona erdi. Katılımcılar benzer söyleşilerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

ATAKUM BELEDİYESİ VE ATAKUM KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİNDE HASAN ALİ YÜCEL GENÇLİK BİLİM VE SANAT MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘CUMHURİYET’İN İYİLEŞTİRDİĞİ HAYATLAR’ BAŞLIKLI PROGRAMIN MODERATÖRLÜĞÜNÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MUTLU KAYA YAPTI.