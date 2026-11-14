Atakum’da diyabete dikkat çeken yerinde sağlık taraması

Atakum Belediyesi'nden mahallede sağlık taraması

Atakum Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Akalan Mahallesi'nde sağlık taraması düzenleyerek diyabet ve sağlıklı yaşam konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Etkinlik, Akalan Köy Yaşam Merkezi'ne gelen mahalle sakinlerine belediyenin uzman sağlık personeli eşliğinde bir dizi kontrol sağladı.

tarama ve bilgilendirme:

Vatandaşlar, tansiyondan şeker ölçümüne kadar farklı sağlık kontrollerinden geçti; etkinlikte tansiyon ve insülin değerlerine dikkat edildi. Ayrıca kurum diyetisyeni, doğru ve sağlıklı beslenme önerileri vererek diyabetin önlenmesi ve yönetiminde beslenmenin rolünü anlattı.

Etkinlik, Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Katılımcılara belediyenin ücretsiz sunduğu hizmetler de tanıtıldı; bunlar arasında Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde verilen diyetisyen danışmanlığı ve psikolojik destek hizmetleri yer aldı.

belediye yetkililerinin açıklamaları:

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şafak Ari Emir bilgilendirme sonrası şunları söyledi: "14 Kasım Dünya Diyabet günü sebebiyle bugün Akalan Mahallesi’ndeydik. Uzman sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın tansiyon ve insülin değerlerini kontrol etti. Diyetisyenimiz tarafından, sağlıklı beslenme konusunda önemli bilgilendirmeler yapıldı."

Belediyenin Sağlık İşleri Müdürü Fatma Baradanhosseını ise etkinlikle ilgili olarak "Diyabet hastalığı konusunda, farkındalık oluşturmayı amaçladık. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ, VATANDAŞLARI DİYABET HASTALIĞI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ SUNDU.