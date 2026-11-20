Atakum'dan öğretmenlere müzikle vefa gecesi

Atakum Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Ata Sahne Sanat Merkezi'nde öğretmenlere özel bir konser düzenliyor. Etkinlik, Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve solo performanslardan oluşacak bir programla sanatseverlerle buluşacak.

konserde program ve zamanlama:

Koronun Şef Hızır Aydın yönetiminde sahne alacağı konser, 24 Kasım Salı günü saat 19.30'da başlayacak. Programda, öğretmenlere adanmış birbirinden seçkin eserler koro ve solo performanslarla seslendirilecek.

başkanın mesajı:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel program hakkında şunları söyledi: 'Atakum Belediyesi olarak eğitim hayatımızın neferleri, ilham kaynağımız öğretmenlerimiz için 24 Kasım’da özel program düzenliyoruz. Belediyemizin Türk Halk Müziği Korosu bu anlamlı gecede, birbirinden özel eserleri öğretmenlerimiz için seslendirecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak düzenleyeceğimiz konserimize, tüm halkımızı bekliyoruz'

Belediye yetkilileri, konserin Ata Sahne'de bir sanat şöleni yaşatacağını vurgulayarak tüm halkı programa davet ediyor.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE ATA SAHNE’DE ÖZEL PROGRAM GERÇEKLEŞTİRECEK. BELEDİYENİN HALK MÜZİĞİ KOROSUNUN SAHNE ALACAĞI PROGRAMDA, ÖĞRETMENLER İÇİN BİRBİRİNDEN SEÇKİN ESERLER SESLENDİRİLECEK.