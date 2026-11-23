Ataman basın toplantısında planlarını anlattı:

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile oynanacak maçlara ilişkin taktiksel yaklaşımını ve kadro tercihlerini Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Ataman, takımın Dünya Kupası'na katılma hakkını daha önce garantilemiş olmasının kendilerine esneklik sağladığını belirtti ve iki maçlık pencereyi yeni isimleri ve az süre alan oyuncuları denemek için fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Maç programı ve hedefler:

Milliler, J Grubu üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile, pencerenin diğer karşılaşmasında ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda ile karşılaşacak. Ataman, her maça kazanma amacıyla çıkacaklarını vurgulasa da İtalya karşısında daha önce fazla süre almamış oyunculara şans verip kadro yelpazesini genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Eksikler ve rotasyondaki değişiklikler:

Ataman, takımın önemli eksiklere sahip olduğunu hatırlattı: Cedi Osman'ın sakatlığı ve Ömer Faruk Yurtseven'in G League/NBA takvimleri nedeniyle Avrupa maçlarına katılamaması süreci etkiliyor. Ayrıca EuroLeague'de üç takımımızın olması ve maç takvimleri nedeniyle bazı oyuncuların antrenmansız gelmesinin beklendiğini belirtti. Bu sebeplerle İtalya karşısına büyük ölçüde yeni bir kadroyla çıkacaklarını ifade etti.

Kadroya çağrılan isimler arasında yer alan Doğuş Özdemiroğlu'nun sezon başlangıcından sonra Türk Telekom formasıyla yükselen performansından memnuniyet duyulduğunu belirten Ataman, Doğuş'un EuroCup'ta elde ettiği istatistikleri ve haftanın en değerli oyuncusu seçilmesini hatırlattı. Ayrıca lig maçını canlı izlediğini söylediği Furkan Korkmaz'ın performansını ümit verici bulduğunu, Cedi Osman yokluğunda Furkan'ın kullanılacağını aktardı.

5 numara rotasyonunda ciddi bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Ataman, yaz döneminde kullanılan Ömer Faruk ve Adem Bona'nın yokluğunu, bunun yerine Sertaç, Furkan Haltalı ve genç oyuncu Rüzgar'ın kadroya çağrıldığını söyledi. Ercan Osmani'nin İtalya maçında kullanılmayacağını, Efes'in deplasman maçına yetişmesinin zor olduğunu ve onun İzlanda maçında görev alacağını açıkladı.

Bazı oyuncuların sakatlık durumlarına da değinen Ataman, Yiğitcan Saybir'in süregelen sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını ve Karşıyaka'dan alınan Yavuz'un da lig maçındaki sakatlık sebebiyle birkaç hafta oynayamayacağını ifade etti. Bu gelişmelerin özellikle 4 ve 5 numaradaki derinliği etkilediğini vurguladı.

Devşirme oyuncu tercihi ve pencere planı:

Devşirme oyuncu kullanımına dair soruya Ataman, her maçta farklı bir devşirme oyuncu ile oynamak istemediklerini belirterek yanıt verdi. Son dönemde takıma katılan ve hem oyun tarzı hem takım uyumuyla beğeni toplayan Malachi Flynn'i bu pencere boyunca kullanacaklarını açıkladı. Flynn'in şu anda EuroLeague'de oynamıyor oluşunun antrenmanlara katılım açısından avantaj sağladığını özellikle vurgadı ve Şubat penceresi için de büyük olasılıkla Flynn ile devam edeceklerini söyledi.

Ataman ayrıca Larkin, Scottie Wilbekin ve Tarık Biberovi gibi oyuncuların form durumlarını takip edeceklerini; Dünya Kupası kadrosunu ise son dönemde en formda ve en çok katkı verebilecek oyuncular üzerinden belirleyeceklerini ifade etti. Sonuç ne olursa olsun milli forma için sahaya çıkan oyuncuların mücadele edeceğinin altını çizdi.

Özetle, teknik heyet bu iki maçlık pencereyi hem eksiklerden kaynaklanan sınırlara uyum sağlayarak hem de milli takım havuzunu genişletip Dünya Şampiyonası kadrosunu şekillendirme amacıyla kullanmayı planlıyor. İtalya karşısında deneme ağırlıklı bir kadro beklenirken, İzlanda maçı mutlaka kazanılması gereken bir randevu olarak öne çıkıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya ve İzlanda ile oynayacakları maçlarda kadro rotasyonunu geniş tutacaklarını belirterek, daha az süre alan oyunculara şans vermek istediklerini söyledi.