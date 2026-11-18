Edirne'de yaya geçidinde çarpma anı araç kamerasında

Edirne Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan motosiklet sürücüsüne bir otomobil çarptı. Olay anı, çarpma ve motosikletlinin savrularak sürüklenme görüntüleriyle birlikte aracın kamerasına yansıdı.

Kaza anının ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, yaya geçidinden geçmeye çalışan motosikletin sürücüsü A.A. idaresindeki 22 ADK 725 plakalı motosiklete, sürücüsü E.K. olan 41 AGA 609 plakalı otomobil çarptı. Görüntülerde motosikletin geçişi ve otomobilin çarpma anası açık biçimde görülüyor; çarpmanın etkisiyle sürücü savruldu ve yerde sürüklendiği anlar kayıtlarda yer aldı.

Müdahale ve sağlık durumu

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olay anına ait kamera kayıtları da delil olarak değerlendiriliyor.

EDİRNE'DE MOTOSİKLETLE YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN MOTOKURYEYE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAZA, ARACIN KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.