Atatürk havalimanında tatbikat alevleri şaşkınlık yarattı

Atatürk Havalimanı'nda akşam düzenlenen tatbikat

Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği yakıt kaynaklı bir yangın çıkarıldı. Bölge kısa sürede yoğun alev ve dumanla kaplanırken, tatbikatın amacı olarak ekiplerin müdahale koordinasyonunun test edilmesi belirtildi.

tatbikatın gelişimi

Senaryo kapsamında olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatbikattaki alevler uzaktan da görüntülenebilecek seviyeye ulaşınca çevredeki vatandaşlar durumun gerçek bir yangın olduğunu zannederek endişelendi. Müdahale ekiplerinin hızlı yerleşimi ve uygulanan prosedürler çerçevesinde tatbikat planlandığı şekilde sürdü.

vatandaş tepkisi ve değerlendirme

Alevleri gören bazı vatandaşlar panikleyerek 112 Acil Servis'i aradı; daha sonra tatbikatın eğitim amaçlı olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu tür uygulamalarda kamuoyunun önceden bilgilendirilmesinin paniği azaltacağı, ayrıca tatbikatların gerçek zamanlı koşullarda ekipler arasındaki iş birliğini ölçmek için önem taşıdığı değerlendirildi.

Atatürk Havalimanı'ndaki ‘yangın tatbikatı’ paniğe neden oldu