Dolar 50,2285 +0,02%
Euro 55,7438 -0,63%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.450,00 -0,90%
EUR/USD 1,1094 -0,65%
Brent Petrol 93,48 +2,18%
--°

Atatürk havalimanında tatbikat alevleri şaşkınlık yarattı

Atatürk Havalimanı'nda akşam düzenlenen yakıt kaynaklı yangın tatbikatında yükselen alevler ve yoğun duman paniğe neden oldu; vatandaşlar 112'yi aradı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 21:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Atatürk havalimanında tatbikat alevleri şaşkınlık yarattı

Atatürk Havalimanı'nda akşam düzenlenen tatbikat

Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği yakıt kaynaklı bir yangın çıkarıldı. Bölge kısa sürede yoğun alev ve dumanla kaplanırken, tatbikatın amacı olarak ekiplerin müdahale koordinasyonunun test edilmesi belirtildi.

tatbikatın gelişimi

Senaryo kapsamında olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatbikattaki alevler uzaktan da görüntülenebilecek seviyeye ulaşınca çevredeki vatandaşlar durumun gerçek bir yangın olduğunu zannederek endişelendi. Müdahale ekiplerinin hızlı yerleşimi ve uygulanan prosedürler çerçevesinde tatbikat planlandığı şekilde sürdü.

vatandaş tepkisi ve değerlendirme

Alevleri gören bazı vatandaşlar panikleyerek 112 Acil Servis'i aradı; daha sonra tatbikatın eğitim amaçlı olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu tür uygulamalarda kamuoyunun önceden bilgilendirilmesinin paniği azaltacağı, ayrıca tatbikatların gerçek zamanlı koşullarda ekipler arasındaki iş birliğini ölçmek için önem taşıdığı değerlendirildi.

Atatürk Havalimanı&#039;ndaki ‘yangın tatbikatı’ paniğe neden oldu

Atatürk Havalimanı'ndaki ‘yangın tatbikatı’ paniğe neden oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekkeköy'de 10 yaşındaki çocuğa istismar iddiası, şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Silivri'de akşam saatlerinde site panosunda patlama paniği
images

Samsun'da tramvay durağı önünde bıçaklı kavga: üç çocuk yaralandı
images

Gebze'de çatı katında çıkan yangın bir can aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekkeköy'de 10 yaşındaki çocuğa istismar iddiası, şüpheli adliyeye sevk edildi

Van Bommel: Türkiye fırsat yakadı ama sonucu çeviremedi, biz hazırız

Silivri'de akşam saatlerinde site panosunda patlama paniği

Erdoğan ile Albanese Antalya’da ikili ilişkileri ve küresel gündemi görüştü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı