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Atatürk'ün mirası yol gösteriyor: başkan Bakır'dan 10 kasım mesajı

Başkan Murat Bakır, 10 kasımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve minnetle andı; cumhuriyet mirasının üretim ve ihracata ilham verdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Atatürk'ün mirası yol gösteriyor: başkan Bakır'dan 10 kasım mesajı

başkanın mesajı:

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı anma mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andığını belirtti. Bakır, konuşmasında kurucu önderin sözlerine dikkat çekti: 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' ve bu mirasın üzerlerinde büyük bir sorumluluk bıraktığını ifade etti.

mirasın üretim ve ihracata yansımaları:

Başkan Bakır, Atatürk'ün gösterdiği hedeflerin özellikle ekonomik alanda yol gösterici olduğunu vurguladı. Kurumun faaliyet alanı olan üretim ve ihracatın, ülkenin kalkınmasında merkezi bir rol oynadığını belirterek üretim ve ihracat odaklı çalışmanın, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine katkı sunduğunu dile getirdi. Bakır, sektör temsilcileri olarak bu vizyon doğrultusunda fedakârca çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mesajını kapanışta duygulandıran ifadelerle sürdüren Bakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahraman şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti ve ülkenin geleceği için üretmeye, çalışmaya ve bayrağı dünya genelinde gururla dalgalandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

BAŞKAN MURAT BAKIR

BAŞKAN MURAT BAKIR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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