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Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı: Muğla'dan 10 kasım mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 kasım vesilesiyle Atatürk'ün mirasını koruma ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı: Muğla'dan 10 kasım mesajı

Ahmet Aras'ın 10 kasım mesajı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, milletin ortak hafızasında 10 kasımın derin bir özlem günü olduğunu vurguladı. Aras, Atatürk'e duyulan sevgi ve minnetin aradan geçen yıllarla daha da güçlendiğini belirtti ve düşüncelerinden alınan güçle geleceğe bakmanın önemine işaret etti.

Atatürk'ün mirasına vurgu:

Mesajında Aras, Atatürk'ün yalnızca askeri başarılarla değil; eğitimden hukuka, ekonomiden kültür ve sanata uzanan bir toplumsal dönüşümle ülkeye yön verdiğini hatırlattı. Bu dönüşümün sonucunda Cumhuriyetin egemenliğini millet iradesine dayandırdığı, kadınların toplumsal yaşamda eşit ve özgür bireyler olarak yer almasının önünün açıldığı ve akıl ile bilimin ülkenin geleceğinin temeline yerleştirildiği ifade edildi. Aras, bu kazanımların korunmasının millet olarak ortak sorumluluğumuz olduğunu vurguladı.

Muğla'da sorumluluk ve gelecek çağrısı:

Aras, Muğla'da Cumhuriyet değerleriyle yaşayan bir kent olarak bu sorumluluğu hissederek hareket ettiklerini belirtti. Atatürk sevgisini kuşaktan kuşağa taşımak, emanet edilen Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve ülkenin aydınlık yarınları için çalışmak gerektiğini söyledi. Mesajında, Atatürk'ün açtığı yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini; özlemin ve umudun hiç bitmeyeceğini dile getirdi. Aras, büyük önderi sevgi, saygı ve hiç eksilmeyen özlemle andığını açıkladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI AHMET ARAS, CUMHURİYETİMİZİN...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI AHMET ARAS, CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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