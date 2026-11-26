ateşi yenen usta: kundaklamaya rağmen kebapçılığa geri döndü

Adana’da 20 yıldır kebapçılık yapan kadın usta Tuğba Ökten, işini bırakmadı. Çocuklukta babası Cevdet Ökten’in yanında salata hazırlayarak başlayan mesleki serüveni, yıllar içinde et saplama, zırh kullanma ve kebap yapımının inceliklerini öğrenmesiyle şekillendi. Ailesinde kuşaklar boyu süren bu geleneği sürdürmek için kendi tezgahını açan Ökten, yaşadığı saldırı ve kayıplara rağmen mutfaktan kopmadı.

mesleğe giriş ve ustalığın yolu:

Tuğba Ökten, baba mesleğini öğrenerek başladı; hem uygulamalı eğitim hem de aile bağları onun için belirleyiciydi. Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde seyyar tezgah kurarak iki yıl boyunca kendi işiyle müşterilerine ulaştı. Bu dönemde kebap saplamak ve ocak başında ustalığı göstermek, onun en belirgin özellikleri oldu. Mesleğe dair öğrendiklerini ve tutkuyu sık sık vurgulayan Ökten, bu işi sevgiyle ve aşkla yaptığını belirtiyor.

kundaklama, ara ve geri dönüş:

İki yıl süren tezgah döneminin ardından yaşanan olay, Ökten’in yolunu geçici olarak değiştirdi. Kendisine platonik âşık olduğu belirtilen bir kişi tarafından tezgâhı kundaklanan usta, saldırı sonrası mesleğine ara vermek zorunda kaldı. Bu dönemde babası Cevdet Ökten’in 1,5 yıl önce vefatı da onun için ek bir duruş anlamına geldi; ailevi kayıp mesafeyi uzattı.

Uzun aranın ardından Ökten, yeniden mutfağa döndü. Bugün Aslı Ökten’in işletmesinde usta olarak çalışarak hem öğrendiklerini uyguluyor hem de baba mirasını yaşatıyor. Tuğba Ökten mesleğini anlatırken babasına verdiği sözü vurguluyor: Babama bir söz verdim, ondan öğrendiğim bu işi sonuna kadar devam ettireceğim diyerek kararlılığını özetliyor.

İşletme sahibi tarafından yapılan değerlendirme de kadın dayanışmasının önemini gösteriyor. İşletme sahibi Aslı Üstün, Tuğba Usta ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını aktarırken, sektörde erkek egemenliğinin bulunduğu bir alanda kadınların birbirine destek vermesinin değerine dikkat çekiyor. Misafirlerin önce şaşırdığını, sonra lezzeti tattıktan sonra tercihini Tuğba Usta’dan yana kullandığını belirtiyor; bu da ustanın yeteneğinin ve emeğinin somut bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Tuğba Ökten’in hikâyesi, mesleki beceri, aile mirası ve direncin bir arada yürüdüğünde nasıl ayakta kalındığını gösteriyor. Kundaklama gibi şiddet içeren bir durumun ardından yeniden ocak başına dönmek, onun hem kişisel kararlılığını hem de kebapçılık geleneğini sürdürme iradesini ortaya koyuyor. Ökten, örnek olduğu bu süreçte hem kendi ailesinin hem de çalıştığı işletmenin desteğini alarak mesleğini devam ettiriyor.

Önemli noktalar: 20 yıllık meslek geçmişi, 2 yıl süren kendi seyyar tezgâh dönemi, tezgâhın kundaklanması ve babasının 1,5 yıl önce vefatı metindeki doğrulanmış vurgu ve tarihsel unsurlardır.

ADANA’DA MESLEĞİNİ 20 YILDIR SÜRDÜREN KADIN KEBAP USTASI TUĞBA ÖKTEN, KENDİSİNE PLATONİK AŞIK OLAN KİŞİNİN DÜKKANINI YAKMASININ ARDINDAN ARA VERDİĞİ MESLEĞİNE YENİDEN DÖNDÜ. KADINLARIN HER İŞİ YAPABİLECEĞİNİ SÖYLEYEN ÖKTEN, “BABAMA BİR SÖZ VERDİM. ONDAN ÖĞRENDİĞİM BU İŞİ SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİM” DEDİ.