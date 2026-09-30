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Atıkları ayrıştırıp geleceğe yatırıyoruz: İlkadım'da Kalkancı sıfır atık örneği

Kalkancı Sıfır Atık Mahallesi Projesi ile İlkadım'da ambalaj, tekstil, yağ, pil ve ilaç atıkları ayrı toplanıp geri dönüşüme kazandırılıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Atıkları ayrıştırıp geleceğe yatırıyoruz: İlkadım'da Kalkancı sıfır atık örneği

Kalkancı'da uygulama:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından hayata geçirilen Kalkancı Sıfır Atık Mahallesi Projesi, mahallede atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Proje kapsamında ambalaj, tekstil, bitkisel yağ, pil ve ilaç atıkları ayrı toplanıyor; dönüştürülemeyen atıklar ise bertaraf ediliyor.

Toplanan atıklar ve miktarlar:

Başkan Kurnaz'ın verdiği bilgiye göre proje süresince yaklaşık 6 bin ton ambalaj, 350 ton tekstil, 2,5 ton bitkisel atık yağ, 2,5 tondan fazla atık ilaç ve 2 ton atık pil toplandı. Bu veriler, yerel ayrıştırma uygulamalarının mahalle ölçeğinde somut sonuçlar verdiğini gösteriyor.

Eğitim ve gelecek hedefleri:

Kurnaz, çevre bilincinin özellikle çocuklar ve gençler arasında artırılmasının önemine vurgu yaptı ve 'doğamızı koruyup gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımız sürecek' dedi. Belediye, proje ile hem atık hacmini azaltmayı hem de sürdürülebilir bir yaşam bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ KAPSAMINDA DAHA TEMİZ VE...

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ KAPSAMINDA DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR İLKADIM HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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