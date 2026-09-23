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Atıl buzdolabı köy yolunun serin hayratına dönüştü

Artvin'de üç arkadaş, kullanmadıkları buzdolabını su borusuna bağlayarak köy yoluna hem içecekleri soğutan hem de su veren hayrat çeşmesi kurdu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:08

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atıl buzdolabı köy yolunun serin hayratına dönüştü

Atıl buzdolabından hayrat çeşmesi

Artvin'in Çağlayan köyünde yaşayan Ali Gül ile Demirci köyünden Resul Yıldırım ve Oğuz Yıldırım, yol güzergahındaki vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmayan bir buzdolabını hayrat çeşmesine dönüştürdü.

Çalışmanın kurulumu:

Oğuz Yıldırım'a ait kullanmadıkları buzdolabı Demirci köyünden taşındı. Ali Gül'ün borularla yol kenarına kadar getirdiği su, buzdolabının iç kısmına bağlandı. Bu sayede dolabın kapağı açıldığında yerleştirilen musluktan düzenli ve serin su akışı sağlanıyor.

İki işlevi bir arada yerine getiriyor:

Buzdolabının musluğundan akan soğuk su, köy yolundan geçenlerin kullanımına sunuluyor. Dolabın suyla dolan iç bölümü ise yiyecek ve içeceklerin soğuk şekilde muhafaza edilmesine imkân veriyor. Hem çeşme hem de soğutucu görevi gören bu düzenek ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Uygulama, atıl durumdaki bir eşyanın yerel ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesine örnek teşkil ediyor ve köy yolundan geçenlerin kısa molalarında pratik bir hizmet sunuyor.

ARTVİN’DE 3 ARKADAŞ, KÖY YOLUNDAN GEÇEN VATANDAŞLARIN SU İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA...

ARTVİN’DE 3 ARKADAŞ, KÖY YOLUNDAN GEÇEN VATANDAŞLARIN SU İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA KULLANILMAYAN BİR BUZDOLABINI HAYRAT ÇEŞMESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ. BUZDOLABININ SUYLA DOLAN İÇ BÖLÜMÜ İSE YİYECEK VE İÇECEKLERİN SOĞUK TUTULMASI AMACIYLA KULLANILIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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