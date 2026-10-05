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Atina merkezli şebekenin izleri: plastik botlarla yasa dışı göç trafiği görüntülendi

İstanbul'daki soruşturmada, Atina merkezli FETÖ bağlantılı şebekenin plastik bot ve sallarla göçmen taşıdığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Atina merkezli şebekenin izleri: plastik botlarla yasa dışı göç trafiği görüntülendi

Atina merkezli şebekenin yeni görüntüleri

Türkiye üzerinden Avrupa'ya yasa dışı geçişleri organize eden ve merkezi Atina'da bulunan FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesine ait yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı. Havadan ve karadan kaydedilen görüntülerde, şebeke üyelerinin plastik bot ve sallar kullanarak insan taşıdığı açıkça görülüyor.

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransız güvenlik birimleriyle ortak operasyon düzenledi. Ortaya çıkan deliller doğrultusunda Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren suç ağı çökertildi ve operasyon sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntülerin içerdiği bulgular:

Havadan ve karadan adım adım takip edilen kayıtlar, şebekenin rotasını ve kullanılan yöntemleri belgeledi. Görüntülerde plastik bot ve salların yoğun olarak kullanıldığı ve bu araçlarla insan taşındığı tespit edildi; bu kayıtlar soruşturma açısından somut delil niteliği taşıyor.

Soruşturma devam ediyor; savcılık ve emniyet yetkilileri elde edilen görüntülerin şebekenin faaliyetlerinin aydınlatılmasında belirleyici olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA&#039;YA YASA DIŞI GEÇİŞLERİ ORGANİZE EDEN, MERKEZİ ATİNA&#039;DA BULUNAN FETÖ...

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA YASA DIŞI GEÇİŞLERİ ORGANİZE EDEN, MERKEZİ ATİNA'DA BULUNAN FETÖ BAĞLANTILI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. HAVADAN VE KARADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERDE PLASTİK BOT VE SALLARLA İNSAN TAŞIDIKLARI GÖRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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